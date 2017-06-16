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'Televizyondaki dini programlar psikolog görevi görüyor'

Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Nursaçan, dini içerikli bir programların psikolog görevi yaptığını söyledi.

'Televizyondaki dini programlar psikolog görevi görüyor'

Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Nursaçan, dini içerikli bir programların psikolog görevi yaptığını söyledi.

16 Haziran 2017 Cuma 13:13
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'Televizyondaki dini programlar psikolog görevi görüyor'

İSTANBUL -  Yaklaşık 6 yıldır özel bir kanalda "Cuma Sohbetleri" adıyla yaptığı dini içerikli bir programda vatandaşların sıkıntılarını ve problemlerini Kur'an-ı Kerim ve sünnetten alıntılarla çözmeye çalışan eski Kayseri Müftüsü ve emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, "Geri dönüşlerden de anlıyorum ki vatandaşlarımız bundan çok istifade ediyor. Bu programlar bir psikolog görevi yapmaktır." dedi.

Nursaçan, yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'in "Müslümanların derdi ile dertlenmeyen, onlardan değildir" hadisi ışığında televizyonda yaptıkları programların bir irşat (doğru yol gösterme) çalışması olduğunu söyledi.

"Cuma Sohbetleri" programında vatandaşların sorunlarını çözmeye yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayan Nursaçan, "Vatandaşımız programda adını da vermeyince gerçek derdini, sıkıntısını, problemini bize intikal ettiriyor. Biz de onun, devasını kitap ve sünnetten vermeye çalışıyoruz. Zannederim ki çok hayırlı bir hizmet oluyor. Geri dönüşlerden de anlıyorum ki vatandaşlarımız bundan çok istifade ediyor. Bu programlar bir psikolog görevi yapmaktır. Hem de çok etkin. Dini mesajlara, Allah'ın kitabı Kur'an'a, Peygamberin hayatına ve tavsiyelerine dayandığı için izleyici inanıyor. İnanmış olunca onu artık hayatına tatbik edecektir. O sıkıntıdan kurtulabilmek için tavsiyelere uyulacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Nursaçan, çeşitli soruların yöneltildiği programda en çok aile içi problemlerin dile getirildiğini anlatarak, ailenin önemine değindi.

Her konuda olduğu gibi aile içindeki sorunlardan kurtulmak için Allah'ın kitabına, Peygamberin sünnetine inanılması, bağlanması ve onun hayatının rol model alınması gerektiğini ifade eden Nursaçan, "Milletin temeli aile. Aile sağlamsa millet sağlam, aile çürükse millet çürük. Ailenin sağlam olabilmesi için sevgi, saygı, sabır ve sadakat gibi duyguların güçlü olması gerekiyor. Dini irşada ihtiyaç var." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dini ProgramlarPsikologNursaçan
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