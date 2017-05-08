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Televizyon programında Atatürk'e hakaret iddiasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon kanalındaki programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Televizyon programında Atatürk'e hakaret iddiasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon kanalındaki programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:36
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Televizyon programında Atatürk'e hakaret iddiasına soruşturma

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon kanalındaki programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalındaki programda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edildiği iddialarını ele aldı.

Başsavcılığın, konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

CHP'den suç duyurusu

CHP, televizyon kanalında yayımlanan programda, Atatürk ve manevi kızı Afet İnan'a hakaret edildiği gerekçesiyle, programdaki konuşmacılar ve kanalın sorumlu müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Televizyon ProgramıAtatürkHakaretSoruşturma
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