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Telefonunda tespit edilen ByLock'u 15 Temmuz'dan sonra öğrenmiş

İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmanın tutuklu sanığı eski Binbaşı Doğan, telefonunda ByLock tespit edilmesine ilişkin "ByLock'u hayatımda hiç kullanmadım. Böyle bir program olduğunu 15 Temmuz'dan sonra haberlerden öğrendim" dedi.

Telefonunda tespit edilen ByLock'u 15 Temmuz'dan sonra öğrenmiş

İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmanın tutuklu sanığı eski Binbaşı Doğan, telefonunda ByLock tespit edilmesine ilişkin "ByLock'u hayatımda hiç kullanmadım. Böyle bir program olduğunu 15 Temmuz'dan sonra haberlerden öğrendim" dedi.

28 Şubat 2017 Salı 16:09
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Telefonunda tespit edilen ByLock'u 15 Temmuz'dan sonra öğrenmiş

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimine ilişkin Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde görülen duruşma salonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada soruşturma kapsamında yargılanan tutuklu sanıklardan eski TCG Bodrum gemisi kaptanı binbaşı Tolga Doğan, Foça Deniz Üssünde 4 yıldır çalıştığını, son 1 yılda da TCG Bodrum'da gemi kaptanı olarak görev yaptığını aktardı.

Doğan, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını ancak cep telefonunda ByLock tespit edilmesi üzerine 6 Ekim 2016'da tutuklandığını söyledi.

15 Temmuz günü mesai bitiminde evine gittiğini, saat 21.25'te tutuklu sanıklardan eski kurmay albay İlsev Hazır'ın, personelin haberleşmesi için Whatsapp'ta kurduğu Whatsapp grubundan "acil toplanma planı devrede" diye yazdığını ve bu çerçevede personelin göreve çağrıldığını ileri sürdü.

Lojmandan saat 21.45'te Foça Deniz Üssü'ne geldiğini belirten Doğan, bu sırada kendisini cep telefonundan arayan Hazır'ın, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur'un seyir hazırlıklarına başlaması emrini ilettiğini savundu.

Hiyerarşik sıralamadan dolayı emri sorgulamadığını ifade eden Doğan, seyre çıkmanın stresli bir iş olduğunu ve o gün izinler ve tayinler nedeniyle de personel eksiği bulunduğu için stresin daha da arttığını belirtti.

Hazır'ın 22.30 gibi gemiye geldiğini anlatan Doğan, "Geldiğinde, 'Gördün mü ikinci gemi komutanının bize yaptırdığını' diye bir şey söyledi. İkinci gemi komutanı Gürkan Şahin'in, 15 Temmuz öncesi Genelkurmay Başkanlığına buradaki şartlarla ilgili bir şikayeti olmuştu. Ben de bu olay nedeniyle cezalandırıldığımızı ve mesai saati dışında gemiye çağrıldığımızı düşündüm. Ayrıca, bana yönelik 'verilen emirleri dinleme ve geminin kaptanı olması nedeniyle, aktif olarak direnmeme' suçlaması var. İlsev Hazır'ın bir emrini duymadım. Neye direniyim? Bir baskı olması lazım." dedi.

Gemi personelinin cep telefonlarının toplatılması işleminin eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Çamur'un emriyle gerçekleştirildiğini iddia eden Doğan, telefonunda tespit edilen ByLock uygulamasına ilişkin de savunma yaptı.

"ByLock'u 15 Temmuz'dan sonra haberlerden öğrendim"

Doğan, "ByLock'u hayatımda hiç kullanmadım. Nereden çıktıysa çıktı. Böyle bir program olduğunu 15 Temmuz'dan sonra haberlerden öğrendim." dedi.

TCG Bozcaada Gemisi'nde görevli seyir harekat subayı tutuksuz sanık deniz üsteğmen Mahmut Alptekin ise 15 Temmuz akşamı bir arkadaşının düğününde bulunduğu sırada kendisini arayan kıdemli yüzbaşı Fatih Demirci'nin üsse çağırdığını vurguladı.

Gemilerle Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'ne intikal edileceğini düşündüğünü anlatan Alptekin, "Ben bana verilen emir doğrultusunda telsizin başına geçip komutanlarımın emirlerini diğer gemilere ilettim. Bu hain terör örgütüyle hayatımın hiçbir döneminde bir ilişkim olmadı." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖBylock
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