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Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 gözaltı

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebekeye yönelik 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 gözaltı

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebekeye yönelik 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:01
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Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 gözaltı

Adana merkezli 9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye genelinde telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından yaklaşık bin polisle, Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Elazığ, Kırklareli, Sivas ve Şanlıurfa'da 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bazı dijital malzemelere de el konuldu.

Diğer illerden Adana'ya getirilen şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, yaklaşık 5 ay önce 15 ilde düzenlediği operasyonlarda da 45 kişiyi yakalamış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adana MerkezliTelefon DolandırıcılığıTelefon Dolandırıcılığı Operasyonu
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