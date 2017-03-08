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'Tel örgülerden babanız olsun kim girerse girsin vurun'

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Malatya'daki davada savunmasını yapan tutuksuz sanık er Ömer Faruk H, "İbrahim Dede, tel örgülerden asker, polis hatta babanız olsun kim girerse girsin vurun şeklinde emir verdi." dedi.

'Tel örgülerden babanız olsun kim girerse girsin vurun'

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Malatya'daki davada savunmasını yapan tutuksuz sanık er Ömer Faruk H, "İbrahim Dede, tel örgülerden asker, polis hatta babanız olsun kim girerse girsin vurun şeklinde emir verdi." dedi.

08 Mart 2017 Çarşamba 12:53
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'Tel örgülerden babanız olsun kim girerse girsin vurun'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya'daki 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs komutanlıklarında görevli 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde tutuksuz sanıklar savunma yapıyor.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen bugünkü duruşmada, tutuksuz sanık er Ömer Faruk H, savunmasını yaptı.

Er Faruk H, savunmasında, darbe girişimi sırasında koğuşa doğru ilerlerken ismini bilmediği bir erin bomba yüklü bir aracın kışlaya saldıracağını söylediğini ifade etti.

Daha sonra koğuşa gittiklerini ve saat 04.00'a kadar orada kaldıklarını anlatan er Ömer Faruk H, "Ben Hüseyin Çakıcı üsteğmenin kendisini görmedim ancak sesini duydum, 'kamuflajlarınızı hızlı giyin aşağı inin' diyordu. Aşağıya indiğimizde Fatih Kılıç binbaşının orada olduğunu gördük. Kılıç bize mühimmatlarınızı alın AMM bölgesine gidin dedi." şeklinde konuştu.

"Babanız olsun kim girerse girsin vurun"

Er Ömer Faruk H, saat 07.30 sıralarına kadar orada beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Binbaşı Fatih Kılıç yanında binbaşı İbrahim Dede olduğu halde tekrar yanımıza geldi, silahlarımızı almamız emretti. İbrahim Dede, tel örgülerden asker, polis, sivil, halk hatta babanız olsun kim girerse girsin vurun şeklinde emir verdi. Otoparkın ilerisindeki yolda mevzilenmiştim. Kışla dışından içeriye bir tank girdi. Bu sırada çatışma sesleri yükseldi. Ben tankın önüne doğru bir el ateş ettim. Bize 'dışardan kim gelirse gelsin ateş edin' dendiği için ateş et emrini beklemedim. Aksi yönde emir alsaydım ateş etmezdim. Sadece bir kez tankın önüne doğru ateş ettim. Tankın önünden bulunduğumuz yere doğru ateş edildi. Tanktan birinin indiğini gördüm. Otopark bölgesine doğru geri çekildim. Geri çekilirken havaya doğru bir iki el ateş ettim."

"Si̇lahlarımızı İsa başçavuşun odasına ki̇litledik"

Komutanların emirlerine uymanın kendilerine öğretildiği için verilen emri sorgulamadıklarını belirten Er Ömer Faruk H, "Daha sonra bando bölüğünün önünde koğuşa geldim. Si̇lahlarımızı İsa başçavuşun odasına ki̇litledik. Kendi̇si̇ de oradaydı, si̇lah sesleri̇ gelmeye devam edi̇yordu. Öğle saatleri̇nde doğru Hüseyin Çakıcı üsteğmen yanımıza gelerek ne yapmak i̇stedi̇ği̇mi̇zi̇ sordu. Biz de teslim olmak i̇stedi̇ği̇mi̇zi̇ söyleyi̇nce 'tamam' dedi. Daha sonra toplu olarak teslim olduk." dedi.

Duruşma, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖMalatya
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