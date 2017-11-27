"Teknolojiyi bilinçli kullanalım"

Yeşilay'ın ev sahipliğinde Kültür, Toplum ve Aile Vakfı desteğiyle Yeşilay 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, kongrenin açılışında, Yeşilay için bağımlılıklarla mücadelenin, geçmişi olan bir serüven olduğunu, bu serüvende nasıl kimyasal maddelerle mücadele ettilerse, eylemsel bağımlılık adını verdiklerini başta teknoloji ve kumar olmak üzere birçok bağımlılıkla da mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Teknolojiyi kullanmayalım, teknolojiden uzak kalalım" demediklerini, teknolojinin sonuna kadar kullanılacağını, gelişmek için teknolojinin mutlaka gerekli olduğunu ifade eden Öztürk, "Teknolojiyi bilinçli ve aktif olarak kullanalım. Sorunlu teknoloji kullanımı yapmayalım ve bağımlı olmayalım. Sloganımız çok basit, 'bağlan ama bağımlı olma'. Çünkü biz çocuklarımızın teknolojik aletlerini bilgi birikimlerini ve kendilerini geliştirmek için kullanmalarının sonuna kadar arkasındayız. Ama maalesef, teknolojik aletler özellikle haberleşme araçları geliştikçe beraberinde birçok sorunu da getirmeye başladı. Çocuklarımız erken yaşta kalem tutmadan tuşlara basmayı öğrenmeye başladılar. Çocuklarımız erken yaştan itibaren anne ve babalarının yüzlerinden çok ekrandaki bir şeyleri görmeye başladılar. Biz yetişkinler ev sohbetlerini, karşılıklı sohbeti, paylaşımı bırakıp, mesaj gruplarında gecenin ilerleyen saatlerine kadar yazılı paylaşımlar yapmaya başladık. Bunlar bize bir alarm veriyor."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 27 Kasım'ın Dünya Kartpostal Günü ilan edildiği belirtilerek, Prof. Dr. Öztürk tarafından, üzerinde Yeşilay pullarının yer aldığı tablo hediye edildi.

Kongrenin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, AK Parti Konya Milletvekili Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de katıldı.