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Tekne taşıyan tır arıza yapınca trafik durdu

Urla-Seferihisar karayolu, 15 metre uzunluğundaki ve 80 ton ağırlığındaki tekneyi taşıyan tırın arıza yapması sonucu ulaşıma kapandı.

Tekne taşıyan tır arıza yapınca trafik durdu

Urla-Seferihisar karayolu, 15 metre uzunluğundaki ve 80 ton ağırlığındaki tekneyi taşıyan tırın arıza yapması sonucu ulaşıma kapandı.

27 Mart 2017 Pazartesi 11:15
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Tekne taşıyan tır arıza yapınca trafik durdu

Urla-Seferihisar karayolu, 15 metre uzunluğundaki ve 80 ton ağırlığındaki tekneyi taşıyan tırın arıza yapması sonucu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe ilçesindeki gemi tadilat alanından balıkçı limanına götürülen "Abalım 23 ve Abalım 24" isimli 2 tekneyi taşıyan tırlardan biri, Seferihisar-Urla kavşağında arıza yaptı. 15 metre uzunluğundaki teknenin devrilme ihtimaline karşı sağ ve sol bölümlere destek konuldu.

Tır hareket edemediği için Seferihisar-Urla yola trafiğe kapandı, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Urla'dan Seferihisar yönüne giden araçlar, Güzelbahçe istikametine yönlendirildi.

Bu arada teknenin taşınması için gerekli olan iznin alınmadığı öğrenildi.

Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, tırın dorsesinin arızalandığını belirterek "Teknenin bu yoldan gitmesi lazım çünkü başka alternatifimiz yok. Şimdiye kadar 15 gemi yaptık hepsi bu yoldan geçti. Bu gemilerin deniz kıyısında ya da bir kenarda yapılması için tersane istiyoruz. İzmir halkından da özür diliyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Urla-Seferihisar KarayoluGüzelbahçe IlçesiTekne Taşıyan TırTrafik Durdu
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