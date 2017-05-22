TEKİRDAĞ’IN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ

Yazı ve fotoğraflar: M. KEMAL SALLI

Düne kadar tarih kitaplarında dört-beş satırla anlatılan Sarıkamış olayının ayrıntılarını, şehitlerimizin sayısını ve kimliklerini bilmiyorduk. Sarıkamış bir hezimet mi, bir destan mı, karar veremiyorduk.. I. Dünya Savaşı’nda Kafkasya Cephesi’nde neler yaşanmıştı? Osmanlı’yı parçalama, mirasını paylaşma konusunda elele vermiş olan bir grup Batılı emperyalist devletle ve onlarla işbirliği yapan Ruslarla imparatorluğun her köşesinde savaşırken, Çanakkale’de bir ölüm kalım savaşı yaşanırken, Sarıkamış’ta Ruslara karşı yeni bir cephe neden açılmıştı? Ordunun gücü neden bölünmüştü? Tarih kitaplarındaki birkaç satırlık anlatım dışında, bu sorulara yanıt bulabileceğimiz güvenilir bir kaynak yoktu.

Sarıkamış olayının üzerine çekilen kalın perdeyi bir tarihçi değil, dünyaca ünlü bir kalp cerrahımız olan Prof. Dr. Bingür Sönmez kaldırıp attı ve “Sarıkamış bir hezimet değil, bir destandır!” diye haykırarak gerçekleri ortaya döküverdi.

Bizi Sarıkamış şehitlerimizle kucaklaştıran Bingür Hoca, Genelkurmay arşivlerinden Sarıkamış’ta şehit düşen Tekirdağlıların da bir listesini çıkarmıştı. Tekirdağlılar da, üzerinde yaşadığımız bu toprakları vatan yapabilmek için en kıymetli varlıkları olan canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimizin anısına bir anıt yapmaya karar vermişler. Uzun çalışmalar sonrasında hazırlanan anıt 4 metrelik anıtın kaide bölümünde Sarıkamış’ta şehit düşen Tekirdağlılardan 105’inin künyesini taşıyan plaketler var. Prof. Sönmez, Tekirdağ’daki Sarıkamış anıtının açılışına davet ettiği Sarıkamış Gönülleri’ne yaptığı açıklamada, “Anıtın üzerinde adımıza atfen Genelkurmay arşivlerinden temin ettiğimiz 105 Tekirdağlı şehidin künyesi bulunmaktadır. Genelkurmayın askeri kayıtları çok sağlamdır. Onun ‘Lodumlu’ denilen bir arşivi vardır; 600 bin kişinin isimleri çuvallarda durmaktadır. Bunların tespiti gerekmektedir. Çünkü Sarıkamış’ta Sarıkamışlı ölmemiştir; orada ölenler Anadolu, Trakya ve Balkanlar’daki vatandaşlarımızdır” diyordu.

ANITIN TASARIMINI MERHUM PROF. DR. TANKUT ÖKTEM YAPMIŞ

Sarıkamış Şehitleri Anıtı’nın tasarımı ve kalıbı merhum Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından hazırlanmış. Anıtın kaidesi, Prof. Ökten’in kızı Pınar Ökten Doğan ve Murat Gezgin tarafından yapılmış. Tekirdağ, Süleymanpaşa İlçesi’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki 4 metrelik anıt, Cumartesi günü, Prof. Dr. Bingür Sönmez’in de katıldığı bir törenle açıldı.

Açılışa, Sarıkamış Şehitleri Dayanışma Grubu Başkanı Prof.Dr. Bingür Sönmez’in yanı sıra, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Prof. Dr. Tankut Ökten’in kızı Pınar Ökten Doğan ile çok sayıda davetli katıldı.

“SARIKAMIŞ BİR DESTAN, ŞEHİTLER KUTSAL VARLIKLARDIR”

Törende konuşan, Sarıkamış Şehitleri Dayanışma Grubu Başkanı, dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış'ta şehit olanların sayılarıyla oynamanın doğru olmadığını belirterek şunları söyledi: "90 bin folklorik bir rakamdır. Şehitlerin sayılarıyla oynamayalım. Şehitler kutsal varlıklardır. Bu kahramanların hiç birisi, oraya giderken, Sarıkamış'ın nerede olduğunu dahi bilmiyorlardı. Oraya gittikleri zaman eksi 40 derecede savaşmak zorunda kaldılar.”

“… Sarıkamış denince, 22 Aralık 1914'te başlayan 15 günlük Sarıkamış Savaşı’nı anlıyoruz. Aslında Kafkas Cephesi’ndeki çatışmalar 4 yıl sürmüştür ve 4 yıl boyunca 600 bin kayıp verilmiştir. 15 günlük Sarıkamış Savaşı boyunca 90 bin şehit vermiştir. Bu rakamları hiç kimsenin tartışmaya hakkı yok.”

SARIKAMIŞ’TA 15 GÜN 15 GECE SAVAŞTILAR.

Porf Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış gerçeklerine özetle değindiği konuşmasında şöyle diyordu: “2003-2004 yıllarına kadar, Sarıkamış konusunda sağlam bir kaynak araştırması yapılmadığından, Sarıkamış şehitlerinin tek kurşun atmadan bir gecede donarak öldükleri sanılırdı. Bunu anlamak mümkün değil. 2004 yılındaki anma töreninden sonra, artık herkes biliyor ki, onlar orada 15 gün 15 gece savaştılar. Göğüs göğse, süngü süngüye savaştılar. Sokak savaşı yaptılar ve Sarıkamış’ı aldılar, ama daha sonra yenildiler. Yenilmiş olmalarına rağmen, öyle anılmaları gerekmezdi. Ben şununla iftihar etmek istiyorum; 2004 yılında Genelkurmay büyük bir de deklarasyon yayınladı. Onların onurlarını iade etti. Onların birer kahraman olduğunu söyledi. Onlar 90 bin kahramandır.”

ALBAYRAK: “SARIKAMIŞ HATIRASINI EBEDİYEN YAŞATACAK BİR ANITIMIZ VAR”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, heykelin saygı duyulması gereken bir sanat olduğunu söyledi. Albayrak, "Çanakkale ve Sarıkamış iki ayrı destandır. Tekirdağ'da artık Sarıkamış'ı ölümsüzleştirecek kalıcı bir eserimiz var. Bu, gelecek nesillerimiz için bir gurur kaynağıdır. Başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna hayatını kaybeden bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

EŞKİNAT: “SARIKAMIŞ’TA ŞEHİT OLAN TEKİRDAĞLILAR”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Sarıkamış Şehitleri Anıtı'nın kente dikilmesiyle ilgili ilk fikrin kendisine çok sıcak geldiğini belirterek, "Sarıkamış ve Tekirdağ birbirinden ne kadar uzak diye düşünmüştüm. Biz hep yakın olduğumuz için Çanakkale'yi Kurtuluş Savaşı'nı anarız ama Sarıkamış, binlerce, yüz binlerce vatan evladı, dedelerimizi yitirdiğimiz önemli tarihi bir vaka. Biz Çanakkale ve Sarıkamış'ı bir arada düşündük. Dedik ki, bu anıtlar birlikte yaşasın ki, gelen nesiller hangi bedellerle bu ülkenin ayakta kaldığını görsünler. Gerçekten bu ülkenin her tarafında şehit kanlarıyla sulanmış bu ülkede, binlerce, yüz binlerce vatan evladı bizim bugün ayakta kalabilmemiz için canları pahasına bu ülkeyi korumuşlar. Bu duygularla bunu simgelenmesini de amaçlayarak, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi oy birliğiyle bu anıtların yapılmasına karar verdik. Sarıkamış daha önden geldi. Bunun bir de Çanakkaleli kardeşi olacak. O ikinci anıt birbirlerini tamamlayan, bu ülkenin birliğini bütünlüğünün simgeleri olacak. Çanakkale şehitleri ile Sarıkamış şehitleri ayrı tutulamaz, Bu anıtla birlikte Çanakkale ve Sarıkamış şehitleri birbirlerine daha da yaklaştılar" dedi.

Tören, Sarıkamış şehitlerinin ruhlarına okunan fatihalar sonrasında, anıtın açılışıyla sona erdi.

Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları Cennet olsun..