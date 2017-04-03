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Tekirdağ'daki FETÖ/PDY soruşturması

Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 75'e yükseldi.

Tekirdağ'daki FETÖ/PDY soruşturması

Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 75'e yükseldi.

03 Nisan 2017 Pazartesi 13:56
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Tekirdağ'daki FETÖ/PDY soruşturması

Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 75'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9'u "asker abisi" olduğu değerlendirilen çeşitli rütbelerdeki 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 67 asker gözaltına alınmıştı.

8 kişi daha gözaltına alındı

Operasyonda kapsamında 8 kişi daha yakalanırken, gözaltı sayısı 75 oldu.

Tekirdağ operasyonunda 15 subay, 65 astsubay ve uzman, 10 sivil için gözaltı kararı verilmişti.

Firari zanlıları arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bu arada şu anda aktif görevdeyken gözaltına alınan zanlıların gizlenmek amacıyla örgütün şifreli haberleşme programlarını kullanmadıkları tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağFETÖTekirdağdaki FETÖ Soruşturması
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