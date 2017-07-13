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Tekirdağ'da 'ByLock' operasyonu: 41 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 41 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 'ByLock' operasyonu: 41 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 41 kişi gözaltına alındı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:35
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Tekirdağ'da 'ByLock' operasyonu: 41 gözaltı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları iddia edilen 41 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen aralarında iş adamı, ev hanımı, imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, öğrenci, veteriner, öğretmen, hemşire, doktor, esnaf, işçi ve polislerin de aralarında olduğu 127 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖBylock
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