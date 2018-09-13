Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91291
ALTIN
251.377
DOLAR
6.4814
STERLİN
8.4378
EURO
7.5293
Adı Üstünde: Belma Şahin
Adı Üstünde: Belma Şahin
Türkiye kamp yapıyor
Türkiye kamp yapıyor
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin

"Tekbirlerimize kurşun sıkarak karşılık verdiler"

Akıncı Üssü davasında müşteki olan Kızılboğa, "Orada kaldığımız süre boyunca askerleri tahrik edecek bir söylemde bulunmadan tepkimizi göstermeye çalıştık ancak tekbirlerimize kurşun sıkarak karşılık verdiler." dedi.

"Tekbirlerimize kurşun sıkarak karşılık verdiler"

Akıncı Üssü davasında müşteki olan Kızılboğa, "Orada kaldığımız süre boyunca askerleri tahrik edecek bir söylemde bulunmadan tepkimizi göstermeye çalıştık ancak tekbirlerimize kurşun sıkarak karşılık verdiler." dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:27
0 Okunma
"Tekbirlerimize kurşun sıkarak karşılık verdiler"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalamasının yanı sıra darbe sanığı askerlerin ateş etmesi sonucu şehit düşenlerin yakınları ile saldırılarda yaralananlar, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

Müşteki Arif Karagöz, Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli polis memuru olduğunu, 15 Temmuz akşamı darbe girişiminde haberdar olunca görev yerine gittiğini söyledi.

Darbecilerin kontrolündeki F16'dan atılan bombalar nedeniyle yaralandığını belirten Karagöz, darbe girişiminde yer alan herkesten şikayetçi olduğunu ifade etti.

15 Temmuz gazisi Turgay Yaşar da özel harekat polisi olduğunu, darbe girişimine karşı mücadele etmek için Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'na gittiğini anlattı.

Darbeye karşı direnmek için hazırlık yaptıkları sırada uçakların bombalı saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden Yaşar, "Bizim işimiz zaten hain ve terörist avlamak, devletim beni bunun için yetiştirdi. Darbe girişimi olmasaydı Şanlıurfa'ya PKK operasyonu için gidecektim ama o gün kısmetimize FETÖ çıktı. Bu hainler, karşımızda duramayacaklarını bildikleri için devletin F16'larını üzerimize gönderdiler. Hainlik yapanlardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

"Tekbirler getirdik, İstiklal Marşı okuduk"

Akıncı Üssü lojmanlar nizamiyesinde bir grup vatandaşla darbecileri protesto ettikleri sırada üzerlerine açılan ateş sonucu yaralanan Cafer Akın ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

Darbe girişiminde yer almamaları için nizamiyedeki askerleri ikna etmeye çalıştıklarını anlatan Akın, bu çabalarına rağmen askerlerin kendilerini dikkate almadıklarını dile getirdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirdiklerini, bunun dışında askerleri tahrik edecek bir davranışta bulunmadıklarını anlatan Akın, "Nizamiyeden ayrılmamızı istiyorlardı. Buna karşı biz de 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganını atmaya başladık. Bu esnada üzerimize ateş edildi. İstiklal Marşı okuyarak, tekbirler getirerek tepkimizi demokratik bir şekilde ortaya koyduk. Bize gösterdikleri çizgiyi geçmedik, bir taşkınlık yapmadık. Daha doğrusu üzerimize yaylım ateşi yapılacak bir davranışta bulunmadık." diye konuştu.

Müşteki Serkan Tuna, sabah ezanı okunduğu sırada bir askerin, "Gidin namazınızı kılın ve dağılın yoksa hepinizin öğle vaktine cenaze namazı kılınacak." diyerek tehdit ettiğini söyledi. Tuna, "Nizamiyedeki askerleri ikna etmeye çalıştık ama çabalarımız sonuç vermedi. Sivillerin bulunduğu taraftan askerlerin olduğu bölgeye ateş eden olmadı, nizamiyeden bize ateş edildi. Yüzleri maskeliydi." dedi.

"Taşkınlık yapmadık, askerleri tahrik etmedik"

Müşteki Seyfi Ali Kızılboğa, uçaklar havalandığı sürece nizamiyeden ayrılmayacaklarını kararlı bir şekilde ilettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Askerler, bizim iyi niyetli çabalarımıza cevap vermiyordu, kaba ve sert davranıyorlardı. Savaş uçaklarının nereyi vurduğunu sorduğumuzda Suriye'ye gittiklerini söylüyorlardı ancak darbe girişimi olduğunu ve o uçakların kendi topraklarımızı vurduğunu biliyorduk. Nizamiye lojmanındaki herkes buradan ayrılmamak için kararlıydı. Orada kaldığımız süre boyunca taşkınlık yapmadan, askerleri tahrik edecek bir söylemde bulunmadan tepkimizi göstermeye çalıştık ancak tekbirlerimize kurşun sıkarak karşılık verdiler."

Duruşmaya beyanların alınmasıyla devam ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖAkıncı Üssü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesi iptal edildi
Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesi iptal edildi
Kapadokya turist sayısında son üç yılın zirvesinde
Kapadokya turist sayısında son üç yılın zirvesinde
"İdlib'de askeri operasyon bölgeyi felakete sürükler"
"İdlib'de askeri operasyon bölgeyi felakete sürükler"
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
İzmir'deki kötü kokuya ilişkin eski başkanlardan değerlendirme
İzmir'deki kötü kokuya ilişkin eski başkanlardan değerlendirme
Diyarbakır'da 57 köy ve 60 mezrada sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 57 köy ve 60 mezrada sokağa çıkma yasağı
Giresun'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Giresun'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Pakistan'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Pakistan'ı ziyaret edecek
Yeni havalimanının adıyla ilgili açıklama
Yeni havalimanının adıyla ilgili açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ