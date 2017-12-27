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'Tek tip' giyecek hükümlü ve tutuklu sayısı belli oldu

KHK kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyerek duruşmalara katılacak.

'Tek tip' giyecek hükümlü ve tutuklu sayısı belli oldu

KHK kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyerek duruşmalara katılacak.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:03
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'Tek tip' giyecek hükümlü ve tutuklu sayısı belli oldu
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ANKARA -  Olağanüstü hal (OHAL) çerçevesinde çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyerek duruşmalara katılacak.

Alınan bilgiye göre, KHK'da yer alan "tek tip kıyafet" uygulamasının kaç hükümlü ve tutukluyu kapsadığı belli oldu.

Yeni düzenleme, darbeye teşebbüs edenlerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından yargılanan toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), darbeye teşebbüsle ilgili suçları düzenleyen "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan 309, 311, 312. maddelerindeki suçlar ile 310. maddedeki "cumhurbaşkanına suikast" suçu nedeniyle hükümlü ve tutuklu olanlar badem kurusu renginde tulum giyecek.

Bu kapsamda, 15 Temmuz 2016'da darbeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle tutuklu ve hükümlü bulunan 6 bin 800 kişi badem kurusu renginde tulum giyerek duruşmalara katılacak.

Örgüt üyelerine gri renk

Aralarında örgütlere mali destek sağlayanların da bulunduğu "silahlı terör örgütü kurmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgütlere silah sağlamak" gibi suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunan 51 bin 700 kişi de gri renkte tulum giyerek hakim karşına çıkacak.

Bu çerçevede, FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılananlar gri tulum giyecek. Gri tulumla duruşmaya katılmak zorunda olanlar arasında PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine üye olmakla suçlanan hükümlü ve tutuklular da yer alacak.

Yönetmelik çıkartılacak

Öte yandan, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için gerekli olan ve KHK'nın yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde çıkartılması gereken yönetmelikle ilgili Adalet Bakanlığı çalışma başlattı.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara katılırken giyecekleri badem kurusu ve gri renkli kıyafetlerin şeklinin nasıl olacağını da düzenleyecek yönetmelik, Bakanlığın çalışmasının ardından yürürlüğe konulacak. "Tek tip kıyafet" uygulaması yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uygulanabilecek.

KHK'daki hükme göre, hamile kadınlar ve çocuklar söz konusu uygulamanın dışında tutulacak. Söz konusu hükümlü ve tutuklular sadece duruşmalara katılmak üzere cezaevlerinden çıkartıldıklarında bu kıyafetleri giymek zorunda olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tek TipHükümlüTutukluKhk
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