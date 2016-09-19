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"Tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Bayraklaşan vatan topraklarında bir tek terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edecektir." dedi.

"Tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Bayraklaşan vatan topraklarında bir tek terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edecektir." dedi.

19 Eylül 2016 Pazartesi 12:51
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 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yine kendisine tevdi edilen her türlü vazifeyi içindeki hainler temizlendikçe daha da güçlenerek büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmektedir." dedi.

Akar, "(Fırat Kalkanı Harekatı) Bu harekat meşru müdafaa hakkımıza dayalı olarak icra edilmektedir. Çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde çok değişik yorumlar yapılmaktadır. TSK'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir başka ülkenin toprağında gözü yoktur. Sadece ve sadece meşru müdafaa hakkımızı kullanarak güvenliğimizi sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Orgeneral Akar, "Milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan bütün terör örgütlerine karşı ordu millet kaynaşmasının en güzel örneği olan ve aynı zamanda 'Peygamber ocağı' olarak anılan Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil asker aynı amaca yönelik olarak büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza, bayraklaşan vatan topraklarında bir tek terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edecektir." şeklinde konuştu. 


AA

Son Güncelleme: 19.09.2016 12:52
Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarTürk Silahlı KuvvetleriFırat Kalkanı Harekatı
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