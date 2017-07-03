'Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek'

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Terörle ve teröristle mücadele bizim de öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olacak. İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi dağlarımızda, mahallelerimizde, il ve ilçelerimizde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Valiler kararnamesi ile Van Valiliğine atanan Zorluoğlu, görevine başladı. Valilik önünde vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum amirlerince karşılanan Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Van'a atanmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu söyledi.

"Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek"

Van'da düzenlenen menfur saldırıda hayatını kaybeden Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle son yolculuğuna uğurladıklarını anımsatan Zorluoğlu, "Terörle ve teröristle mücadele bizim de öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olacak. İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi dağlarımızda, mahallelerimizde, il ve ilçelerimizde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Elazığ'dan Gakkoşların Vanlı kardeşlerine selam gönderdiğini aktaran Zorluoğlu, millete hizmet etmenin büyük bir onurla birlikte büyük sorumluluğu da beraberinde getirdiğini, bunun bilincinde olarak çalışma yürüteceklerini vurguladı.

"Tüm kesimleri kucaklayacağız"

Zorluoğlu, insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan güler yüzlü yönetim anlayışıyla Van halkına hizmet edeceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstişareye açık olacağız, sorunları taraflarıyla konuşarak çözmenin yollarını arayacağız. Makamda oturan değil halkla bir arada olan ve sahada vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyen bir yönetim anlayışıyla yola devam edeceğiz. Devletin şefkatine ihtiyaç duyan insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz. Tüm alanlarda ilimizin daha ileriye taşınması için var gücümüzle atanmış gibi değil adanmış gibi hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizden önce başlayan ve devam eden projelerimizin devam etmesi ve tamamlanması konusunda da gerekli çalışmaları yürüteceğiz."

"Halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması öncelikli görevimiz"

Gazetecilerin Özalp'ta AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ahi'ye yönelik saldırıyla ilgili sorularını yanıtlayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Özalp'ta şehit olan kardeşimizi törenle uğurladık. Vahim bir hadisedir. Sivil vatandaşlara yönelik olması olayın vahametini arttırmaktadır. Terörle, teröristle mücadele bizim buradaki görevimiz süresince en öncelikli konulardan bir tanesidir. Halkımızın şehirde, mahallelerimizde, mezralarımızda, kırsalımızda huzur ve güven içinde yaşamasını tesis etmek devlet olarak bizim en önemli ve öncelikli görevimizdir. Bu görevi yerine getirmek için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Menfur saldırıda Aydın Ahi'ye bir kez daha rahmet diliyoruz. Olayın faillerinin yakalanması için jandarma ve emniyet birimlerimiz yoğun çaba içinde. Bu tür saldırıları gerçekleştirenlerden mutlaka bunun hesabı sorulacak. Bundan önce sorulmuştur bundan sonra da sorulacaktır. İnşallah failleri kısa zamanda yakalayarak adaletin önüne çıkaracağız. Gözaltı sayısında şu anda bir değişiklik yok."

Çaldıran'da da bir güvenlik korucusunun terörle mücadele faaliyeti sırasında şehit düştüğünü sözlerine ekleyen Zorluoğlu, "Dün gece terörle mücadele sırasında iki güvenlik korucumuz yaralandı. Hastaneye kaldırılan korucularımızdan biri gerekli müdahaleler yapılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı kardeşimizin tedavisi devam ediyor. Terörle mücadelede şehit ve gazi verme kaçınılmaz oluyor zaman zaman. İnşallah bundan sonra olmaz ama işin doğasında bu var. Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, korucularımızın çabalarıyla, toplumun desteğiyle ülkemizi ve bölgeyi terör belasından kurtaracağız." diye konuştu.