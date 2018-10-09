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TEI 'en iyi tedarikçi' ödülünün sahibi oldu

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, CFM56 ve LEAP motor programları için ürettiği çok sayıda farklı parça, sunduğu rekabetçi fiyatlar ve zamanında sevkiyattan dolayı "en iyi tedarikçi" ödülünü aldı.

TEI 'en iyi tedarikçi' ödülünün sahibi oldu

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, CFM56 ve LEAP motor programları için ürettiği çok sayıda farklı parça, sunduğu rekabetçi fiyatlar ve zamanında sevkiyattan dolayı "en iyi tedarikçi" ödülünü aldı.

09 Ekim 2018 Salı 10:21
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TEI 'en iyi tedarikçi' ödülünün sahibi oldu

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), General Electric (GE) Aviation ve Safran Aircraft Engines tarafından "en iyi tedarikçi" ödülüne layık görüldü.

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEI, dünyanın en çok tercih edilen CFM56 ve LEAP motor programları için yüksek kaliteyle ürettiği çok sayıda farklı parça, sunduğu rekabetçi fiyatlar ve zamanında sevkiyattan dolayı "en iyi tedarikçi" ödülüne layık görüldü.

GE Aviation ve Safran Aircraft Engines tarafından Şanghay'da düzenlenen ve dünya genelinde pek çok motor tedarikçisinin katıldığı "2018 CFM Global Sourcing Supplier Symposium Asia" organizasyonundaki törende TEI adına ödülü TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akşit, ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Geçen yıl da dünya genelinde 'en iyi LEAP tedarikçisi' ödülünü kazanmıştık. Bu mutluluğu iki yıldır üst üste TEI'ye yaşatan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TUSAŞ Motor Sanayii AŞEn Iyi Tedarikçi
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