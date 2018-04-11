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Tehlikeli araç kullanana hapis cezası geliyor

Tehlikeli araç kullananlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilecek. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullananların cezası ise yarı oranında artırılacak.

Tehlikeli araç kullanana hapis cezası geliyor

Tehlikeli araç kullananlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilecek. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullananların cezası ise yarı oranında artırılacak.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:37
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Tehlikeli araç kullanana hapis cezası geliyor

ANKARA - Tehlikeli araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen Kanun Tasarısı taslağının yasalaşmasıyla, trafikte tehlikeli araç kullananlara verilecek hapis cezasının oranı artırılacak.

Taslağın yasalaşmasıyla, Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinde "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçuna yönelik yer alan, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünde değişiklik yapılacak.

Trafik kazasına neden olmasa bile kendisi veya başkaları için tehlikeli bir biçimde araç kullananlara verilecek cezanın alt sınırı 3 aydan bir yıla çıkartılacak.

Yapılacak artışla cezanın 2 yıl olan üst sınırı ise 3 yıla yükseltilecek. Böylece, tehlikeli araç kullananlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Öte yandan alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullananların cezası da yarı oranında artırılacak.

Anahtar Kelimeler:
Tehlikeli Araç KullanmaHapis Cezası
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