'Tehditle çiğ köfte yeme' iddiasına hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli R.T'nin, Küçükçekmece'de M.İ'ye ait çiğ köfte dükkanına Önder isimli kişiyle birkaç kez gittiği anlatıldı.

İddianamede, açık kimliği tespit edilemeyen Önder isimli kişinin, M.İ'yi "Bize bedava çiğ köfte vereceksin, buranın haracını biz yeriz, buralar bizden sorulur." diye tehdit edip bedelini ödemeden şüpheli R.T. ile çiğ köfte yedikleri belirtildi.

M.İ'nin, iş yerinde tatsızlık yaşanmaması amacıyla rızası olmaksızın bu şekilde birkaç kez çiğ köfte vermek zorunda kaldığı bildirilen iddianamede, 15 Mayıs'ta şüpheli ve arkadaşının aynı iş yerine tekrar gittiği, 2 dürüm 2 ayran siparişi verdiği ifade edildi.

İş yeri sahibinin para istemesi üzerine, şüpheli ve arkadaşının "Bize çiğ köfte vereceksin, buranın haracını biz keseriz." diye bağırmaya başladığı belirtilen iddianamede, polis çağrılması üzerine iki kişinin dükkandan ayrıldığı, ancak daha sonra yeniden gelerek "Dürümleri bize vereceksin, ben boş değilim." diyerek tehdit ettiği aktarıldı.

İddianamede, bunun üzerine çevredeki esnafın darbettiği şüpheli R.T'nin olay yerinde yakalandığı, Önder isimli diğer şüphelinin ise kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli R.T'nin savunmasında, arkadaşı Önder'le birkaç defa çiğ köfteciye gittiğini, kendisinin kapının önünde beklediğini, arkadaşının içeri girdiğini ve bir süre sonra kendisine "Benim adımı söyle çiğ köfteleri al gel." diyen arkadaşının köşede beklediğini, kendisi çiğ köfteleri alamayınca arkadaşının gelerek, 'Benim size ne borcum var?' dediğini, müştekinin borçlarının olmadığını söylediğini, alkolün etkisiyle sinirlenip müştekiye hakaret ettiğini ve borç miktarı olan 15 lirayı ödemek istediğini ancak müştekinin tanımadığı iki kişiyle kendisini darbettiğini anlattığı bildirildi.

Şüphelinin ve açık kimliği tespit edilemeyen kişinin şikayetçiye ait iş yerine giderek, hayata, vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirebilecekleri değerlendirmesinde bulunulan iddianamede, şüphelinin "yağma" suçunu işlediği konusunda yeterli delil ve şüphe bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli R.T'nin ''yağma'' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamenin kabulü halinde, R.T. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.