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Teğmene FETÖ'den gözaltı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde bir teğmen yakalandı.

Teğmene FETÖ'den gözaltı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde bir teğmen yakalandı.

15 Nisan 2017 Cumartesi 13:49
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Teğmene FETÖ'den gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Tarsus'ta Jandarma Komutanlığı emrine görevli Teğmen H.T. gözaltına alındı.

Zanlının, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖNiğde Cumhuriyet BaşsavcılığıTarsusTeğmene FETÖden GözaltıNiğde
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