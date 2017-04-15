Teğmene FETÖ'den gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Tarsus'ta Jandarma Komutanlığı emrine görevli Teğmen H.T. gözaltına alındı.
Zanlının, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.
AA
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde bir teğmen yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Tarsus'ta Jandarma Komutanlığı emrine görevli Teğmen H.T. gözaltına alındı.
Zanlının, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.
AA