Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ni (TEDES) kuran bazı şirketlerin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı ve iltisakı olduğu belirlendi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden edindiği bilgiye göre, TEDES'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine kaldırılmasının ardından görevlendirilen mülkiye müfettişlerince yapılan incelemelerde, sadece vatandaşların mağdur olmadığı, sistemin kamuya yönelik ciddi zararlar verdiği tespit edildi.

Elektronik denetleme sistemleri kapsamında kurulan cihazlar için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uygunluk belgesi düzenlemesi zorunlu olduğu halde, TEDES bünyesinde kurulan cihazların hiçbirisinin TSE'nin onayından geçmediği ve akredite olmayan kameraların kullanıldığı ortaya çıktı. Bu durumun adli makamlara intikal ettirildiği öğrenildi.

TEDES cihazlarını kuran bazı şirketleri de inceleyen müfettişlerce, bu firmaların FETÖ/PDY ile irtibatı ve iltisakı olduğu tespit edilirken, haklarındaki soruşturmaların da devam ettiği belirlendi.

Uyarı levhaları konulacak

İki saniye gibi aşırı ve sık tekrar eden cezalar yazarak, vatandaşların mağdur olmasına yol açan TEDES, gelen yoğun şikayetler üzerine 19 Eylül'de kapatılmıştı. Sistemin yeni uygulama yöntemleriyle Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ismiyle hazırlanmasına başlanmıştı.

Kamunun uğradığı zararların giderilmesi ve kanuna uygun hale getirilmesi için EDS üzerinde çalışmaların sürdüğü ifade edilirken, yeni sistemde öngörülen değişikliklerden bazıları ise şöyle:

"Yerleşim yerleri giriş ve çıkışında yol üstü levhalar ile sabit radar uygulaması olduğuna dair ışıklı uyarı levhaları konulacak.

Sabit radar noktalarından 500 metre öncesi ve sonrasında farklı hız limiti uygulanmayacak, 500 metre öncesinde sürücüler hız limitlerini de gösterir şekilde trafik levhalarıyla uyarılacak.

Denetim yapılan yolda uygulanan hız limitinin onda birine tekabül eden mesafelerde birden fazla sabit radar denetimi gerçekleştirilmeyecek. Örneğin hız limiti saatte 100 kilometre olan yerde 10 kilometre, 70 kilometre olan yerde ise 7 kilometre mesafede aynı yön ve istikamette, birden fazla sabit radar sistemiyle denetim yapılmayacak."

AA