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"Tedavisi devam eden 68 asker bulunmaktadır"

Manisa Valiliği, "Bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelere başvuran ve tedavileri devam eden 68 asker bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

"Tedavisi devam eden 68 asker bulunmaktadır"

Manisa Valiliği, "Bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelere başvuran ve tedavileri devam eden 68 asker bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:39
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"Tedavisi devam eden 68 asker bulunmaktadır"

Manisa Valiliğince, kentte bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuran 68 askerin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23-25 Mayıs'ta bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerin acil servislere başvurduğu anımsatıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafta Sultan Hastanesi'nde tedavi gören 36 askerden 2'sinin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü ifade edilen açıklamada, hastaların durumlarının iyiye gittiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla ilimiz 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığından bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelere başvuran ve tedavileri devam eden 68 asker bulunmaktadır. Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde dün tedavi gören 11 asker taburcu edilmiştir. Halen Manisa Devlet Hastanesi'nde 10 asker, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde 13 asker, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde 9 asker ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 36 asker olmak üzere 68 askerin tedavileri devam etmektedir."

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 23 Mayıs'ta bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvuran bin 49 askerden 207'si hastanelerde tedaviye alınmıştı. Bir asker de hayatını kaybetmişti.

AA

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