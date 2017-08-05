TDV Suriyeliler için prefabrik modern mutfaklar kuracak

Suriye'de yaşayanlar için mobil mutfaklarda günlük 15 bin kişilik sıcak yemek çıkaran Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kilis Şubesi, kapasitesini prefabrik mutfaklarla artıracak.

Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırın diğer tarafında savaş mağduru on binlerce Suriyelinin barındığını anımsatarak, bölgeye günlük 15 bin kişilik sıcak yemek gönderildiğini söyledi.

Yemek üretiminin mobil mutfaklar ile çadırlarda yapılması nedeniyle bazı zorluklar yaşandığını dile getiren Karatepe, yeni kurulacak prefabrik mutfaklarla kapasitenin arttırılacağını aktardı.

Mahmut Karatepe, Suriye'de çadırlarda veya yıkılmış evlerinde yaşayan ve yemek pişirme imkanı olmayan insanlara günlük olarak yemek dağıtıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kilis'te vakfımız eliyle oluşturduğumuz mutfaklarımız 2 yılı aşkın süredir günlük 15 bin kişilik sıcak yemek çıkarıyor. Sınıra yakın bir noktada pişen yemekler, Suriye içerisine götürülüp, yemek pişirme imkanı olmayan insanlara günlük olarak dağıtılıyor. Mevcut mobil ve çadır mutfaklarımız yetersiz kaldığından dolayı, Sayın Kilis Valimizin desteğiyle prefabrik mutfaklar kurulacak. Bu sayede kapasitesi artırılan mutfaklarda yemeklerimiz daha rahat ve hijyenik bir şekilde hazırlanacak. Mutfaklarımızda Suriyelilerin sevdiği yemekler doğrultusunda bir mönü oluşturuyoruz. En az 2 çeşit hazırladığımız yemekleri sınır ötesindeki kardeşlerimize ulaştırıyoruz."