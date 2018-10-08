TDV'nin hedefi her ilde yurt açmak

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş, beş yıl içerisinde her ilde yurt açmayı hedeflediklerini bildirdi.

TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Programı'na katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, TDV'nin kurulduğundan beri eğitim ve kültür hizmetlerinin öncelikli faaliyet alanı gördüğünü belirtti.

Türkiye'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarında 7 milyon 611 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Erbaş, "Vakfımız 29 Mayıs Üniversitesi, İslam Araştırmaları Merkezi, öğrenci yurtları, Uluslararası Burs Programları, Yurt İçi Burs Programları ve yurt dışında desteklediği eğitim kurumları, İzmir Bornova Koleji ve Ana Okulları ile Kadın Aile ve Gençlik Merkezlerinde 25 bin öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır." diye konuştu.

Erbaş, TDV'nin geçen yıl 19 yükseköğrenim öğrenci yurt sayısını bu yıl 32'ye çıkardığını aktararak, "4 bin öğrenci yurt kapasitemiz 8 bine çıktı. 5 yıllık hedefimiz, 81 ilimizin tamamında Türkiye Diyanet Vakfının bünyesinde yurt yapmak ve üniversite öğrencilerimizin bu yurtlarda sağlıklı bir şekilde barınmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

KYK yurtlarında manevi rehberlik hizmeti veriliyor

TDV bünyesinde son 4 yılda 40 ilde açılan 450 öğrenci evinde 3 bin kişinin barındığını belirten Erbaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile yapılan protokol kapsamında 550 din görevlisinin öğrenci yurtlarında manevi rehberlik hizmeti verdiğini kaydetti.

Erbaş, konuşmasının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Programda, Uluslararası İlahiyat Programı öğrencisi Enes Saatçi, Kur'an-ı Kerim okudu, TDV'nin eğitim faaliyetlerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.