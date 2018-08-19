Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
De Bruyne 3 ay yok
De Bruyne 3 ay yok
RASAT uydusu 7 yaşında
RASAT uydusu 7 yaşında
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı

TDV İslam Ansiklopedisi'nden 'Hac ve Kurban' dosyası

Hac ve kurban ibadetleriyle ilgili ansiklopedide yer alan 106 madde, web sayfası anlayışı ile yeniden tasarlanan "Elektronik Ansiklopedi"nin dosya bölümünde vatandaşların hizmetine sunuldu.

TDV İslam Ansiklopedisi'nden 'Hac ve Kurban' dosyası

Hac ve kurban ibadetleriyle ilgili ansiklopedide yer alan 106 madde, web sayfası anlayışı ile yeniden tasarlanan "Elektronik Ansiklopedi"nin dosya bölümünde vatandaşların hizmetine sunuldu.

19 Ağustos 2018 Pazar 17:34
0 Okunma
TDV İslam Ansiklopedisi'nden 'Hac ve Kurban' dosyası

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından hazırlanan TDV İslam Ansiklopedisi'nde yer alan hac ve kurban ibadetleriyle ilgili maddeler, ansiklopedinin yeni web sitesindeki dosya bölümünde bir araya getirildi.

Kurban Bayramı öncesinde erişime açılan "Hac ve Kurban" dosyasında yer verilen 106 madde, matbu ansiklopedideki cilt ve sayfa tasarımları yerine internetten erişime uygun olarak vatandaşların istifadesine sunuldu.

"Elektronik Ansiklopedi" olarak tasarlandı

İslam Ansiklopedisi'nin geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından daha verimli kullanılabilmesi amacıyla "Elektronik Ansiklopedi" olarak tasarlanan internet sayfası "https://islamansiklopedisi.org.tr/dosya/hac-ve-kurban" adresinde erişime açıldı.

"Hac İbadeti ve Mekanları", "Hac Tarihi" ve "Kurban" gibi başlıklar altında konulara göre sınıflandırılarak hazırlanan sayfada ilgili içeriklere tıklanarak, konu hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.

Sade ve şık bir tasarımla elektronik ortama uygun tasarlanan ve aralık ayından bu yana erişime açık olan sayfanın dosya çalışmasıyla, Müslümanların hac ve kurban ibadetleriyle ilgili bilgilere kolay ulaşması amaçlanıyor.

"Hac ve Kurban" dosyasında bu ibadetlerin mahiyeti, temel unsurları, mekanları ve tarihlerine dair kapsamlı bilgilerin yanı sıra Arafat, Vakfe, Müzdelife, Mina, Tavaf, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Ravza-i Mutahhara gibi çok sayıda bilgiye erişim imkanı bulunuyor.

İslam Ansiklopedisi

TDV İslam Ansiklopedisi, dünyada Müslümanlar tarafından hazırlanmış ve tamamlanmış, hem madde listesi hem de içerik ve üslup açısından özgün, telif niteliği taşıyan ilk ansiklopedi olarak biliniyor.

İslam dini, tarihi ve medeniyeti ile İslam toplumlarına dair her konuda güvenilir, doğru ve yeterli bilgi sunmayı hedefleyen TDV İslam Ansiklopedisi, İslam ilimleri ve İslam düşüncesinin yanı sıra beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılacak araştırmalar için de kapsamlı bir kaynak olma özelliği taşıyor.

İslam Ansiklopedisi'nin içeriğine geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından daha verimli kullanılabilmesi ve kapsadığı konu ve alanlardaki ilmi gelişmeleri ve ihtiyaçları takip ederek kolayca güncellenebilmesi hedeflenerek hazırlanan "Elektronik Ansiklopedi" internet sayfası bulunuyor.

Maddelerin matbu ansiklopedideki cilt ve sayfa esasına göre değil, müstakil web sayfası anlayışı ile yeniden tasarlandığı "Elektronik Ansiklopedi"nin test yayınına "https://islamansiklopedisi.org.tr" adresinden erişilebiliyor.

"Köprüler" ile "Hac ve Kurban" dosyalarıyla başlayan tematik dosya bölümleri, belirli periyotlarla yenilenmesi planlanan web sitesinde, yeni konularla devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Diyanet VakfıTdvİSAMTDV İslam Ansiklopedisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatilciler Anadolu Otoyolu'nda 30 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu
Tatilciler Anadolu Otoyolu'nda 30 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu
TRUMP’IN SONU MU GELDİ?
TRUMP’IN SONU MU GELDİ?
"Araç kiralarken bakım belgesi isteyin"
"Araç kiralarken bakım belgesi isteyin"
Gaziantepli bıçakçılarda 'kurban' mesaisi
Gaziantepli bıçakçılarda 'kurban' mesaisi
'Şişko Nuri' son yolculuğuna uğurlandı
'Şişko Nuri' son yolculuğuna uğurlandı
Hayvan pazarlarında sıkı pazarlıklar yaşanıyor
Hayvan pazarlarında sıkı pazarlıklar yaşanıyor
'Eğer vatanın zarar ediyorsa elindeki doların ne faydası var'
'Eğer vatanın zarar ediyorsa elindeki doların ne faydası var'
Tercan Müftü Vekili Kan'ın cenazesi Bingöl'de defnedildi
Tercan Müftü Vekili Kan'ın cenazesi Bingöl'de defnedildi
Bedellide ilk 3 döneme ait celp planlaması yapıldı
Bedellide ilk 3 döneme ait celp planlaması yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ