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TDV Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatıyor

TDV, 2012'den bu yana Arakan'da ve Arakanlı Müslümanların yaşadığı Bangladeş, Pakistan ve Malezya'da yardım faaliyetlerinde buluyor.

TDV Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatıyor

TDV, 2012'den bu yana Arakan'da ve Arakanlı Müslümanların yaşadığı Bangladeş, Pakistan ve Malezya'da yardım faaliyetlerinde buluyor.

08 Eylül 2017 Cuma 12:13
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TDV Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatıyor

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Myanmar'ın Arakan eyaletinde şiddeti maruz kalan Arakanlı Müslümanlara sadece ülkelerinde değil farklı bölgelerde de uzun yıllardır yardım elini uzatıyor.

TDV'den alınan bilgiye göre, vakıf, Arakan'da 2012'de büyük bölümü Müslüman çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi, yüzlerce ev ve iş yerinin ateşe verilmesi, yüz binlerce Müslüman'ın da bölgeyi terk etmek zorunda kalmasıyla sonuçlanan Budist milliyetçiler ve Arakanlı Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarından bu yana bölgeye sosyal, eğitim ve insani yardım sağlıyor.

Vakıf, Bangladeş, Pakistan ve Malezya'da 4 bin 134 Arakanlı Müslüman öğrenciye eğitim desteği sağlıyor ve bu öğrencilerin tüm masrafları vakıf tarafından karşılanıyor.

TDV ve Pakistan NGO World iş birliğiyle ülkenin Karaçi kentine yerleşen Arakanlı Müslüman mülteci ailelerin çocuklarına yaygın öğrenim desteği sağlıyor. Yaklaşık 4 bin öğrenci bu destekten yararlanıyor.

Vakıf, Türkiye’de Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar, İstanbul Bayrampaşa, İstanbul Fatih Sultan Mehmet ve Kayseri Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası Anadolu İmam Hatip liseleri olmak üzere toplamda 4 Uluslararası İmam Hatip Lisesinde (UİHL) 11 Arakanlı öğrencinin de eğitimine destek veriyor.

Ayrıca, "Uluslararası Lisans Öğrencileri Destek Programı" kapsamında, Myanmar asıllı bir öğrenci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölümünde, Arapça Hazırlık sınıfında eğitimine devam ediyor.

TDV, üniversite öğrencilerinden de yardımlarını esirgemeyerek, Bangladeş’teki Chittagong Uluslararası İslam Üniversitesi ile protokol yaparak, 2015'ten bu yana farklı ihtisas alanlarında 110 öğrenciye mali destek sağlıyor. 

Sosyal yardımlar

TDV, Arakan'da ve Bangladeş'teki kamplarda veya saklandıkları boş arazilerde yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanlara, ramazan ayında, Kurban Bayramı'nda ve kriz durumlarında gıdadan barınmaya kadar temel ihtiyaç malzemelerini ihtiyaç sahibine ulaştırıyor.

Vakıf, bu yıl Kurban Bayramı'nda Arakan'ın Sitwe kentinde 2 bin 100, Malezya, Pakistan ve Bangladeş'te de Arakanlı Müslümanlara yönelik 2 bin 590 olmak üzere toplam 4 bin 690 hisse kurban kesti. 

TDV Bangladeş'e gidiyor

Arakan eyaletinde son günlerde yaşanan şiddet olaylarının ardından Bangladeş'e sığınan 140 binden fazla Arakanlı Müslüman'a yardım etmek için yola çıkıyor.

Bölgeye gidecek TDV ekipleri, 13-16 Eylül tarihlerinde Bangladeş'te Kutupalong, Balu Khali mülteci kampları da dahil olmak üzere 9 bölgede Arakanlı Müslümanlara yardım faaliyetlerinde bulanacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TdvArakanlı Müslümanlar
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