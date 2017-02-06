TDV, Arakanlı Müslümanlara insani yardımda bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Myanmar hükümetinin baskıları ve son dönemde Arakan eyaletinde yürütülen askeri operasyonlar nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek kamplarda yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanlara insani yardımda bulundu.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de bulunan kamplarda ve köylerde yaşayan Müslümanlara insani yardım dağıtan TDV ekipleri, gıda paketlerini bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Sorumlusu Taşkın Bumin Ayrancı, Vakfın 2011 yılından bu yana yaptığı yardım çalışmalarıyla Arakan halkının yanında yer aldığını ifade ederek, "Arakan’da Müslümanlara karşı çeşitli yaptırımlar ve zulüm hala devam ediyor. Dünyanın gözleri önünde zulmün hala katı bir şekilde uygulandığı bir coğrafya Arakan. Kardeşlerimizin kendi topraklarında mülteci durumuna düşmesi acı verici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

"TDV, kardeşlerimizin çağrısına ses oluyor"

Arakan’a gönderilen yardımların bölgede yaşayan Müslümanlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını vurgulayan Ayrancı “TDV, kardeşlerimizin çağrısına ses oluyor, onlara umut veriyor, ümit oluyor. Elimizden geldiği kadar Arakanlı mazlumların kalıcı projelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.