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TCG Sancaktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden TCG Bayraktar'ın ardından ikincisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreni gerçekleştirildi.

TCG Sancaktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden TCG Bayraktar'ın ardından ikincisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreni gerçekleştirildi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 14:48
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TCG Sancaktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi yapılan TCG Sancaktar gemisiyle ilgili, "Sancaktar gemimizi birkaç ay geciktirmemizin arkasında bir Orta Doğu ülkesinin talip olması yatıyordu. Bu anlamda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kendi ihtiyacı olan bir geminin ihracat fırsatı doğması durumunda fedakarlık yapabilecek durumda olması ve bunu bize iletmesi, ayrıca takdire şayan bir durumdur." dedi.

Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden TCG Bayraktar'ın ardından ikincisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde konuşan Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, TCG Sancaktar gemisinin çevre ve uzak denizlerde emniyetli seyir yapabileceğini söyledi.

Geminin araç ve personel taşıma kapasitesi, komuta kontrol hizmetleri ve diğer özelliklerine dikkati çeken Demir, şöyle konuştu:

"Dünya üzerinde sayılı ülkelerin sahip olduğu bu askeri geminin inşası yeteneğine ulaşılmasında, gemi inşa projelerini özel sektöre açma yönünde verdikleri destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sancaktar gemimizi birkaç ay geciktirmemizin arkasında bir Orta Doğu ülkesinin talip olması yatıyordu. Bu anlamda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kendi ihtiyacı olan bir geminin ihracat fırsatı doğması durumunda fedakarlık yapabilecek durumda olması ve bunu bize iletmesi, ayrıca takdire şayan bir durumdur ve bu konuda şükranlarımızı arz ediyoruz."

Sancaktar gemisinin "değişik kaderi"

ADİK İcra Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez ise daha önce inşa ettikleri TCG Bayraktar'ı, Nisan 2017'de Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini, geminin bir yıldır başarılı şekilde hizmet verdiğini söyledi.

TCG Sancaktar gemisinin ise "değişik bir kaderi" olduğunu dile getiren Ürkmez, geminin 16 Temmuz 2016'da denize indirilmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını ancak bir gün önce hain darbe girişiminin yaşandığını hatırlattı.

Gece tüm işlerini bırakarak darbecilerle mücadeleye başladıklarını belirten Ürkmez, şöyle devam etti:

"İşimizi gücümüzü tabii ki bıraktık. Vatanımızın peşine düştük. Velhasıl 16 Temmuz'daki törenimizi de gerçekleştiremedik. Tabii kocaman gemi. Yağlı kızakların üstünde fazla da durmaz. Ama milletimiz müthiş bir mücadelenin içinde. Baktık dedik ki 'Bize bir moral lazım. Bu terör örgütüne bir cevap lazım. Biz bunu sadece bir gün gecikmeyle pazar günü indirelim.' dedik. Sadece bir gün sonra bu gemiyi törenle gelebilen dostlarımız ve bürokratlarımız eşliğinde marşlarla denize indirdik. İşte bu milletimizin, Türk milletinin ne kadar büyük, korkusuz ve asil bir millet olduğunun en güzel ispatıdır, göstergesidir."

Törenin ardından gemi, ziyaretçilere açıldı.

138,75 metre boyunda, 19,60 metre enindeki Sancaktar gemisi, 486 personeliyle 566 yatak ve bin 200 ton çeşitli yük-araç kapasitesine sahip.

AA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail DemirDeniz Kuvvetleri Komutanlığı
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