Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz'de icra edilen "Deniz Yıldızı 2017 Tatbikatı" kapsamında Amasra’ya gelen TCG Bafra savaş gemisi, ziyarete açıldı.

Amasra Limanı Batı Karadeniz Sahil Grup Komutanlığına demirleyen TCG Bafra savaş gemisi, Bartın Valisi Nusret Dirim, İl Garnizon Komutanı Deniz Piyade Kıdemli Albay Vedat Selvitop, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Belediye Başkanı Emin Timur ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere eşlik eden askerler, gemi hakkında bilgiler aktardı.

Gemiyi ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Fırat, daha önce denizaltı gezme imkanı bulduğunu, ilk kez savaş gemisi görmenin de heyecanını yaşadığını söyledi.

Gemideki silah sistemlerinin kendisini çok etkilediğini anlatan Fırat, "Bu tür savaş gemilerinin halka açılmasını önemli buluyorum. Gemideki donanımları görünce kendimizi daha çok emniyette hissediyoruz. Onların olması da bizim daha rahat yaşamamızı sağlıyor. Devletimizin gücünü de daha iyi görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Ev hanımı Behice Akgül de ilk kez gördüğü savaş gemisiyle ilgili farklı duygular yaşadığını dile getirerek, "Gemiyi gezerken çok duygulandım. Zamanında büyüklerimizin yaşadıklarını yaşamış olduk. Çok memnun kaldık. Halka açılması da ayrı bir güzellik. Özellikle gençlerin bu tür imkanları değerlendirmesi ve bu büyük savaş gemilerini görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Hüdaverdi Akgül ise askeri personelinin kendilerine gemideki füze sistemi, radar gibi ekipmanlar hakkında detaylı bilgiler verdiğini belirterek, ülkenin de böylesine donanımlara sahip olmasının kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Gemi, yarın da ziyaret edilebilecek.