Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

TBMM'de yeni dönem başlıyor

TBMM'nin 25. dönemi, seçilen 550 milletvekilinin 23 Haziran Salı günü Genel Kurul'da yeminiyle başlayacak.

TBMM'de yeni dönem başlıyor

TBMM'nin 25. dönemi, seçilen 550 milletvekilinin 23 Haziran Salı günü Genel Kurul'da yeminiyle başlayacak.

21 Haziran 2015 Pazar 11:51
434 Okunma
TBMM'de yeni dönem başlıyor
Meclis'in yeni dönemi bu hafta başlıyor. 25. Dönem Meclisi'ne seçilen 550 milletvekili, 23 Haziran Salı günü Genel Kurul'da yemin edecek. 

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili olan 77 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal geçici başkanlık görevini yürütecek. Baykal, görevi Cemil Çiçek'ten devraldıktan sonra milletvekilleri ve Meclis bürokratları ile saat 14.00'te kampüs içindeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulunacak. 

TBMM Genel Kurulu, Geçici Başkan Baykal başkanlığında saat 15.00'te toplanacak. Baykal'a, Başkanlık Divanı'nda en genç 6 milletvekili dönüşümlü olarak eşlik edecek.

Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda ilk birleşimi açtıktan sonra önce kendisi yemin edecek, daha sonra milletvekilleri illerine göre ve alfabetik sırayla kürsüden yemin edecek. Meclis'in ilk birleşiminde başka bir konu görüşülmeyecek. 

İlk birleşimin üç oturum halinde ve gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Yemin töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında and içecek. 

Anayasa'ya göre milletvekilleri şu yemini edecek: 

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

TBMM Başkanı seçimi 

TBMM'nin yeminden sonraki ilk işi 26'ncı Başkanı'nı seçmek olacak. TBMM Başkanı adayları, 23 Haziran Salı gününden başlayarak 27 Haziran Cumartesi saat 24.00'e kadar başvurularını Başkanlık Divanı'na yapacak. Sonraki 5 günde ise başkanlık için seçim turları yapılacak. Danışma Kurulu'nun toplanarak seçim turlarının ne zaman yapılacağını belirlemesi bekleniyor.   

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi (367) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek. 

AA

Son Güncelleme: 21.06.2015 10:10
Anahtar Kelimeler:
TBMMönce VatanYeni Dönem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ