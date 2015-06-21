TBMM'de yeni dönem başlıyor

Meclis'in yeni dönemi bu hafta başlıyor. 25. Dönem Meclisi'ne seçilen 550 milletvekili, 23 Haziran Salı günü Genel Kurul'da yemin edecek.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili olan 77 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal geçici başkanlık görevini yürütecek. Baykal, görevi Cemil Çiçek'ten devraldıktan sonra milletvekilleri ve Meclis bürokratları ile saat 14.00'te kampüs içindeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulunacak.

TBMM Genel Kurulu, Geçici Başkan Baykal başkanlığında saat 15.00'te toplanacak. Baykal'a, Başkanlık Divanı'nda en genç 6 milletvekili dönüşümlü olarak eşlik edecek.

Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda ilk birleşimi açtıktan sonra önce kendisi yemin edecek, daha sonra milletvekilleri illerine göre ve alfabetik sırayla kürsüden yemin edecek. Meclis'in ilk birleşiminde başka bir konu görüşülmeyecek.

İlk birleşimin üç oturum halinde ve gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Yemin töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında and içecek.

Anayasa'ya göre milletvekilleri şu yemini edecek:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

TBMM Başkanı seçimi

TBMM'nin yeminden sonraki ilk işi 26'ncı Başkanı'nı seçmek olacak. TBMM Başkanı adayları, 23 Haziran Salı gününden başlayarak 27 Haziran Cumartesi saat 24.00'e kadar başvurularını Başkanlık Divanı'na yapacak. Sonraki 5 günde ise başkanlık için seçim turları yapılacak. Danışma Kurulu'nun toplanarak seçim turlarının ne zaman yapılacağını belirlemesi bekleniyor.

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi (367) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.