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TBMM Genel Kurulundaki tartışmalar 'rezalet'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kuruldaki tartışmalara ilişkin soruya, "rezalet" yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulundaki tartışmalar 'rezalet'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kuruldaki tartışmalara ilişkin soruya, "rezalet" yanıtını verdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:33
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TBMM Genel Kurulundaki tartışmalar 'rezalet'

TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kuruldaki tartışmalara ilişkin soruya, "rezalet" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki görüşmeleri izledikten sonra Meclisten ayrılmak üzere Şeref Holü'ne geldi. Erdoğan, gazetecilerin Genel Kurul'daki tartışmalara ilişkin soru üzerine "rezalet" dedi.

Erdoğan, daha sonra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle uğurlandı. 

AA

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TBMMGenel KurulRezaletTartışmaönce Vatan
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