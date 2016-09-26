Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

TBMM eski hizmet binasının yıkımı sürüyor

TBMM'nin yeni hizmet binasının devreye girmesinden sonra boşalan eski hizmet binasının yıkım çalışmaları devam ediyor.

TBMM eski hizmet binasının yıkımı sürüyor

TBMM'nin yeni hizmet binasının devreye girmesinden sonra boşalan eski hizmet binasının yıkım çalışmaları devam ediyor.

26 Eylül 2016 Pazartesi 15:15
548 Okunma
TBMM eski hizmet binasının yıkımı sürüyor

 TBMM'nin yeni hizmet binasının devreye girmesinden sonra boşalan eski hizmet binasının yıkımı için 5 iş makinası çalışıyor.

B blokta devam eden çalışmalar sırasında beton blokların devrilmesi zaman zaman Meclis kampüsünde heyecan yaratıyor. A blokta da yıkım öncesi bazı parçaların sökülmesine ilişkin işlemler devam ediyor.

Ziyaretçiler yıkım çalışmalarını görüntülüyor

TBMM'ye gelen ziyaretçiler de cep telefonlarıyla yıkım çalışmalarını görüntülüyor.

Yıkılan binanın yerine, TBMM Ana Binasının kotunu geçmeyecek ve onunla uyumlu yeni bir bina yapılacak.

Yıkım 2-3 ay içinde tamamlanacak

A ve B blokların yıkım işinin 2-3 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bunların yerine yapılacak yeni bina da yaklaşık bir yıl sonra kullanıma hazır hale gelecek. Yeni binada komisyon salonları ile basın toplantı salonu da yer alacak. 

Sığınak ihtiyacı giderilecek

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Meclisin ortaya çıkan sığınak ihtiyacı da yeni binanın yapımıyla giderilecek.

Öte yandan Meclis ana binasındaki tadilat çalışmaları da Meclisin açılacağı 1 Ekim Cumartesi gününe yetişmesi için tüm hızıyla devam ediyor.

AA

Son Güncelleme: 26.09.2016 15:16
Anahtar Kelimeler:
TBMMHizmet BinasıYıkım15 Temmuz Darbe Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ