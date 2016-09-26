TBMM eski hizmet binasının yıkımı sürüyor

TBMM'nin yeni hizmet binasının devreye girmesinden sonra boşalan eski hizmet binasının yıkımı için 5 iş makinası çalışıyor.

B blokta devam eden çalışmalar sırasında beton blokların devrilmesi zaman zaman Meclis kampüsünde heyecan yaratıyor. A blokta da yıkım öncesi bazı parçaların sökülmesine ilişkin işlemler devam ediyor.

Ziyaretçiler yıkım çalışmalarını görüntülüyor

TBMM'ye gelen ziyaretçiler de cep telefonlarıyla yıkım çalışmalarını görüntülüyor.

Yıkılan binanın yerine, TBMM Ana Binasının kotunu geçmeyecek ve onunla uyumlu yeni bir bina yapılacak.

Yıkım 2-3 ay içinde tamamlanacak

A ve B blokların yıkım işinin 2-3 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bunların yerine yapılacak yeni bina da yaklaşık bir yıl sonra kullanıma hazır hale gelecek. Yeni binada komisyon salonları ile basın toplantı salonu da yer alacak.

Sığınak ihtiyacı giderilecek

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Meclisin ortaya çıkan sığınak ihtiyacı da yeni binanın yapımıyla giderilecek.

Öte yandan Meclis ana binasındaki tadilat çalışmaları da Meclisin açılacağı 1 Ekim Cumartesi gününe yetişmesi için tüm hızıyla devam ediyor.