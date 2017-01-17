Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
82445
ALTIN
147.990
DOLAR
3.7939
STERLIN
4.6762
EURO
4.0545
Türkiye yatırım yapılmasını hak ediyor
Türkiye yatırım yapılmasını hak...
Bilge Nihan'dan NET çıkış
SON DAKİKA
Bilge Nihan'dan NET çıkış
'Türkiye 2016'da un ihracatında dünya rekoru kırdı'
SON DAKİKA
'Türkiye 2016'da un ihracatında dünya...
Reina katliamcısı yakalandı
SON DAKİKA
Reina katliamcısı yakalandı
ABD’nin En Başarılı Genç Bilim İnsanları Arasında Bir Türk Sinan Keten
SON DAKİKA
“Bilim demek alışılmışın dışında işlerle...

TBMM'den Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

TBMM Başkanlığı, Türk Kızılayının başlattığı "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına destek vermek amacıyla, Mecliste kan bağışı kampanyası düzenledi.

TBMM'den Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

TBMM Başkanlığı, Türk Kızılayının başlattığı "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına destek vermek amacıyla, Mecliste kan bağışı kampanyası düzenledi.

17 Ocak 2017 Salı 13:40
43 Okunma

TBMM

TBMM Başkanlığı, Türk Kızılayının başlattığı "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına destek vermek amacıyla, Mecliste kan bağışı kampanyası düzenledi.

Meclis Şeref Kapısı önünde hazırlanan Kızılay standı, bugün ve yarın kan bağışçılarına hizmet verecek.

Kampanya için düzenlenen törende konuşan TBMM Genel Sekreteri Mehmet Kumbuzoğlu, Türk Kızılayının başlattığı "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına Meclis olarak destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

4 Ocak'ta Türkiye genelinde yapılan kan bağışıyla, Türk Kızılayının 148 yıllık tarihinde bir günde en fazla kan bağışını topladığını ve rekor kırdığını vurgulayan Kumbuzoğlu, Kızılaya yeni rekorlar için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kumbuzoğlu, konuşmasının ardından ilk kan bağışını kendi yaptı.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet de kampanyaya destek vererek, kan bağışında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMKızılayKan BağışıKampanyaDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nikah Şekeri
Nikah Şekeri
Diyarbakır'daki saldırıda şehit olan polisler için tören düzenlendi
Diyarbakır'daki saldırıda şehit olan polisler için tören düzenlendi
Görmez, Sakarya'da darbedilen çocukla buluştu
Görmez, Sakarya'da darbedilen çocukla buluştu
Diyarbakır'daki saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Diyarbakır'daki saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Darbe girişimine destek mesajı atan polise müebbet istemi
Darbe girişimine destek mesajı atan polise müebbet istemi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ