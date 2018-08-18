Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88735
ALTIN
229.379
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6833
EURO
6.8881
De Bruyne 3 ay yok
De Bruyne 3 ay yok
RASAT uydusu 7 yaşında
RASAT uydusu 7 yaşında
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'
Comolli'den FFP açıklaması
Comolli'den FFP açıklaması

TBMM Başkanı Yıldırım, Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:28
0 Okunma
TBMM Başkanı Yıldırım, Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Yıldırım'ın Volodin ile resmi konuttaki görüşmesi, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBinali YıldırımRusya FederasyonuVyaçeslav Volodin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
Bayram tatilinde jandarmadan etkin denetim
Bayram tatilinde jandarmadan etkin denetim
Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Trakya'dan İstanbul'a kurbanlık sevkıyatı
Trakya'dan İstanbul'a kurbanlık sevkıyatı
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kalın'dan New York Times'a tepki
Kalın'dan New York Times'a tepki
Giresun'da 'millet kıraathanesi' hizmete açıldı
Giresun'da 'millet kıraathanesi' hizmete açıldı
Validen sürücülere karpuz ikramı
Validen sürücülere karpuz ikramı
"Amerika menşeli hiçbir kurum ve kuruluşa ruhsat vermeyeceğiz"
"Amerika menşeli hiçbir kurum ve kuruluşa ruhsat vermeyeceğiz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ