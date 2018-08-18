TBMM Başkanı Yıldırım, Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Yıldırım'ın Volodin ile resmi konuttaki görüşmesi, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
AA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Yıldırım'ın Volodin ile resmi konuttaki görüşmesi, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
AA