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TBMM Başkanı Yıldırım ve bakanlar şehit evinde

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PKK'lı teröristlerin saldırısında 11 aylık bebeği ile şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım ve bakanlar şehit evinde

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PKK'lı teröristlerin saldırısında 11 aylık bebeği ile şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

12 Ağustos 2018 Pazar 16:19
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TBMM Başkanı Yıldırım ve bakanlar şehit evinde

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki babaevini ziyaret ederek, aileye taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Yıldırım, bakanlar Selçuk ve Pakdemirli ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan helikopterle Şarkışla ilçesine geçti.

Yıldırım, Selçuk ve Pakdemirli, PKK'lı teröristlerin saldırısında bebeği Bedirhan Mustafa ile şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'taki babaevine geçerek, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Meclis Başkanı Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım, Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Sivas Milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci, Sivas Valisi Davut Gül ile bazı protokol üyeleri de eşlik etti.

Terör saldırısında eşi ve bebeği şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımızı paylaştı, Allah başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Meclis Başkanımıza, bakanlarımıza, yanında gelen herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, diyecek bir şeyimiz yok, vatan sağ olsun." dedi.

Yıldırım ve beraberindekiler, ziyaretin ardından Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz'ın cenaze törenine katılmak üzere Sivas'ın Gürün ilçesine hareket etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Binali YıldırımMilli Eğitim Bakanı Ziya SelçukTarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliHakkariPKKşehit Evi
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