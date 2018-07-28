Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
TİGEM limon satacak
TİGEM limon satacak
Kandil'e hava harekatı
Kandil'e hava harekatı
Mali'de çatışma: 17 ölü
Mali'de çatışma: 17 ölü
Önce haber, sonra aşı
Önce haber, sonra aşı
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis'e bir taziye mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis'e bir taziye mektubu gönderdi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:22
0 Okunma
TBMM Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan'da meydana gelen yangına ilişkin, Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı Yıldırım, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis'e bir taziye mektubu gönderdi.

Mektubunda, Atina’daki yangınlar neticesinde birçok ölü ve yaralının bulunduğunu derin teessürle öğrendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Felaketin yaralarının bir an önce sarılabilmesini yürekten arzu eder, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle Zat-ı Alinize, Yunanistan Parlamentosunun tüm değerli üyelerine ve Yunanistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en derin saygılarımı sunarım."

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Binali YıldırımYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara-İstanbul YHT hattı tren trafiğine kapatıldı
Ankara-İstanbul YHT hattı tren trafiğine kapatıldı
Boğaz trafiği 'arızalı gemi' nedeniyle bir süre kapandı
Boğaz trafiği 'arızalı gemi' nedeniyle bir süre kapandı
'Dili bir ayete dahi dönmeyenler, gençleri yanlış din algısına çekiyor'
'Dili bir ayete dahi dönmeyenler, gençleri yanlış din algısına çekiyor'
SİHA'lara yeni yerli mühimmat
SİHA'lara yeni yerli mühimmat
Kandil'e hava harekatı
Kandil'e hava harekatı
Sağlık Bakanlığının seferber olduğu küçük Zeynep taburcu oldu
Sağlık Bakanlığının seferber olduğu küçük Zeynep taburcu oldu
Türkiye genelinde 'Son Sürat 3' uygulaması
Türkiye genelinde 'Son Sürat 3' uygulaması
HSK kararları Resmi Gazete'de
HSK kararları Resmi Gazete'de
İllüzyonist Aref Türkiye'ye döndü
İllüzyonist Aref Türkiye'ye döndü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ