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TBMM Başkanı Yıldırım'dan genç çiftlere sürpriz

İzmir'de yolda gelin arabalarına rastlayan Binali Yıldırım, konvoyunu durdurup, evlenen çiftleri kutladı ve çiftlere cumhuriyet altını hediye etti

TBMM Başkanı Yıldırım'dan genç çiftlere sürpriz

İzmir'de yolda gelin arabalarına rastlayan Binali Yıldırım, konvoyunu durdurup, evlenen çiftleri kutladı ve çiftlere cumhuriyet altını hediye etti

27 Temmuz 2018 Cuma 16:30
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TBMM Başkanı Yıldırım'dan genç çiftlere sürpriz

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de yolda karşılaştığı 2 ayrı gelin arabasındaki çiftlere sürpriz yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ziyaretinin ardından bir sonraki programın düzenleneceği otele hareket eden Yıldırım, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda 2 gelin arabası görünce aracını durdurdu.

Araçtan inerek yeni evli Ahmet ve Tuğba Başar ile İskender ve Gülnur Deniz'in yanına giden Binali Yıldırım, genç çiftlerle sohbet etti.

Gelinlere cumhuriyet altını hediye eden Yıldırım, mutluluklar dilediği çiftlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Çiftler büyük mutluluk yaşadı

Ahmet Başar, düğün öncesi fotoğraf çektirmek için dışarı çıktıklarını belirterek, "Bizim için büyük bir sürpriz oldu. Konvoy yanımızda durunca çok şaşırdık. Binali Bey'i çok severiz." diye konuştu

Tuğba Başar da bu şekilde bir durumla karşılaşmayı beklemediklerini dile getirdi.

İskender ve Gülnur Başar çifti ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kendilerine büyük bir sürpriz yaptığını ifade ederek, "Kendisine teşekkür ediyoruz, çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımGenç çiftlere Sürpriz
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