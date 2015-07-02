TBMM Başkanı seçilen Yılmaz için resepsiyon

ANKARA - Başbakan Ahmet Davutoğlu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, dostları olan İsmet Yılmaz'ın TBMM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Yılmaz'ın tarafsızlığı dolayısıyla şu anda AK Parti binasında olmadığını dile getiren Davutoğlu, gerçekten 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin zaafını değil, demokrasinin gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

AK Parti'nin yüzde 41 oy oranıyla büyük başarıya imza attığını kaydeden Davutoğlu, seçimin önemli boyutunun da yüzde 87 katılım ve yüzde 95 temsille gerçekleştiğini anlattı.

Davutoğu, bunun herkesin ve Türkiye'nin başarısı olduğunu kaydederek, "AK Parti'nin hedefi tek parti olarak hükümete yola devam etmekti ancak bu mümkün olmadı, Yalnız bugün TBMM'de gerçekleşen seçim her siyasi tablodan bir çözüm bulunabileceğini açık bir şekilde ortaya koydu. Demokrasi kendi içerisinde çözüm üretebilen bir sistem olması bakımından erdemli bir sistemdir. Başka yapılarda derin krizlere sebebiyet verebilecek farklılaşmalara demokraside uzlaşıyla daha sağlıklı çözümlerin de önünü açabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Biz bu ilk sınavdan büyük bir başarıyla çıktık"

Burada son birkaç gün içerisinde TBMM Başkanlığı seçiminde gördükleri birkaç hususunun ders mahiyetinde olduğunu ve herkese güzel mesajlar verdiğine işaret eden Davutoğlu, "Her şeyden önce eğer kuralları doğru konmuş, meşruiyet tartışması yapılmadan kurallar içerisinde hareket edilmişse mutlaka çözüm üretiliyor. Yani çok doğru konmuş bir kural, adım adım dört turda atılacak adımlar belli, meşruiyet çizgisi içerisinde... AK Parti olarak biz bu kurallar çerçevesinde pozisyonumuzu belirledik. Yani meşruiyet kavramı önemli ve kurallar içerisinde hareket ederek çözüm odaklı düşünmek önemli" ifadelerini kullandı.

Daha ilk günden itibaren birçok basında birçok spekülatif haberlerin yer aldığını dile getiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Şu veya bu taktik adımlar atılacak, şu veya bu yönde birtakım manipülasyonlar olabileceği' tarzında... AK Parti'nin ilkeli duruşu ve tüm grubumuzla gurur duydum bir kez daha istikrarlı bir şekilde hiçbir fire vermeden 258'i yakalayan kendi birliğini ve bütünlüğünü gösteren... Sadece ilk gün hastanede bulunan değerli dostumuz Mustafa Yel ve yakınını kaybeden Sayın Ekrem Erdem'in mazeretleri dolayısıyla yoktular. Bir kere grubumuzu tebrik ediyorum. Bu güzel bir başlangıçtır.

AK Parti üzerinde şu veya bu şekilde birtakım hesaplar, şüpheler uyandırmak, iç ihtilafları yönünde bazı yayınlar yapmak yolunda çaba sarf edenler herhalde şimdi bir değil, üç değil, beş değil belki kırk kez daha daha düşünmek zorundalar ve hesaplarını ona göre yapsınlar.

AK Parti hiçbir zaman kendi iç ihtilafları içinde bir krize giren bir parti olmayacak, her zaman partinin hedeflerini kişisel çıkarlarından, Türkiye'nin çıkarlarını da parti çıkarları önde tutma ilkesini hep sürdürecek. Biz bu ilk sınavdan büyük bir başarıyla çıktık. Grubumuzla iftihar ediyoruz."

İlkeli tutumları nedeniyle elde ettikleri neticeden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Davutoğlu, Yılmaz'ın Türkiye'de hem bürokrat, hem de devlet adamı olarak büyük saygı uyandırdığını, her zaman her kesimle ilişkilerinde tam bir muhabbet ve yakınlıkla davrandığını anlattı.

AK Parti'nin olgunluğu

Davutoğlu, Yılmaz'ın bugün gerek yaptığı konuşmayla ve gerekse TBMM'deki genel tutumu ve liderlerle görüşmesinin zarafetinin bugün geldiği pozisyonunun hakkını en iyi şekilde vereceğini gösterdiğini anlattı.

Yılmaz'a başarı dileyen Davutoğlu, "Yılmaz, tarafsızlığı konusunda ilk örneğini burada verdiğini onu aramızda görmez isterdik ama tarafsızlığına hiçbir şekilde gölge düşmesini istemeyiz. Tabiri caizse bir engel ve mani aşıldı, önemli dönemeç geçilmiş oldu. Önümüzde koalisyon çalışmaları var. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kendisi de telefonda tebrik etti başarımızı. Önümüzdeki günlerde inşallah, gelecek hafta içerisinde yapacağı görevlendirmelerle aynı ilkeli tutum çerçevesinde temaslarımızı sürdüreceğiz. Ümit ederim ki muhatabımız olan partiler ve genel başkanlar da bu yaklaşımı benimserler ve ülkemiz seçimler neticesinde ortaya çıkan matematiksel tablonun gereği olan hükümet yapısına bir an önce kavuşur" diye konuştu.

İsmet Yılmaz'a takdir ve tebriklerini ileten Davutoğlu, "Gerçekten ahlaki bir olgunlukla süreç yürüdü. Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısındaydı geçtiğimiz perşembe indiği zaman benimle görüşmesi için buraya davet ettim. O ana kadar böyle bir gelişmeden haberi yoktu ama hiçbir arkadaşımız da kendi lehine veya başka bir amaçla bir kulis faaliyetine girmedi. AK Parti'nin olgunluğu vazifeye talip olmak değil, verilen görevi en iyi şekilde yapma ilkesinin en canlı örneği Sayın İsmet Yılmaz oldu" ifadesini kullandı.