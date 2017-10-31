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TBMM Başkanı Kahraman, Yarkadaş'a dava açtı

Meclis Başkanı Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş'a, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı, ayrıca hakkında suç duyurusunda bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman, Yarkadaş'a dava açtı

Meclis Başkanı Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş'a, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı, ayrıca hakkında suç duyurusunda bulundu.

31 Ekim 2017 Salı 11:07
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TBMM Başkanı Kahraman, Yarkadaş'a dava açtı

TBMM Başkanı İsmail KahramanCHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'a, Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat ile ilgili sempozyum konusundaki açıklamaları sırasında gerçek dışı iddialarda bulunarak, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç'ın açtığı tazminat davasının dilekçesinde, Yarkadaş'ın açıklamasında Kahraman'ı "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgilenmek yerine Osmanlı padişahlarından Sultan V. Mehmet Reşat Paşa ile ilgili program konusunda çalışma yapmakla, yani Cumhuriyeti unutturmaya çalışmakla, yasakçı ve baskıcı padişahların izinden gitmekle itham ettiği" belirtildi.

Yarkadaş'ın Kahraman'a yönelik gerçek dışı iddialarda bulunduğu ifade edilen dilekçede, ithamların "Kahraman'ın kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu" kaydedildi.

Dilekçede, 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istenen Yarkadaş hakkında ayrıca kınama kararı verilmesi ve bunun tirajı en yüksek 2 gazetede yayınlanması istendi.

Suç duyurusu

Avukat Olgaç, müvekkili adına Yarkadaş hakkında, aynı gerekçelerle "kamu görevlisine hakaret", "iftira", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMİsmail KahramanCHPBarış YarkadaşSultan Reşat
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