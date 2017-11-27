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TBMM Başkanı Kahraman'dan gazeteci Özdil'e dava

TBMM Başkanı Kahraman, bir köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Sözcü gazetesi yazarı Özdil hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı, ayrıca suç duyurusunda bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman'dan gazeteci Özdil'e dava

TBMM Başkanı Kahraman, bir köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Sözcü gazetesi yazarı Özdil hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı, ayrıca suç duyurusunda bulundu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 13:46
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TBMM Başkanı Kahraman'dan gazeteci Özdil'e dava

TBMM Başkanı İsmail Kahramanbir köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı, ayrıca suç duyurusunda bulundu.

Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç'ın Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu tazminat davasının dilekçesinde, Özdil'in, 16 Kasım 2017'de yayımlanan köşe yazısındaki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu, yazının başlığında "TBMM Başkanı" ibaresi kullanılarak, bahsedilen tüm olaylarla Kahraman'ın irtibatlandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

"Davalının bu söz ve değerlendirmeleri, bir gazetecinin söyleyeceği sözler olarak kabul edilemez. Bu sözlerin eleştiri olmadığı, düşünce açıklaması düzeyinde bulunmadığı, açıkça hakaret ve aşağılama, küçük düşürme amacı taşıdığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulunulan dilekçede, Özdil'den 50 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Suç duyurusu

Öte yandan avukat Olgaç, müvekkili Kahraman adına Özdil hakkında, aynı yazı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Özdil'in bahse konu yazıyla TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen "kamu görevlisine hakaret" ile 301. maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı İsmail KahramanSözcü GazetesiYılmaz özdil
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