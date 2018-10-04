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TBB Başkanı Feyzioğlu makam odasını 'Tontik'e açtı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yaz tatilinde sokakta bulduğu ve "Tontik" adını verdiği köpekle makam odasını paylaşıyor.

TBB Başkanı Feyzioğlu makam odasını 'Tontik'e açtı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yaz tatilinde sokakta bulduğu ve "Tontik" adını verdiği köpekle makam odasını paylaşıyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:17
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TBB Başkanı Feyzioğlu makam odasını 'Tontik'e açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yaz tatilinde sokakta bulduğu ve "Tontik" adını verdiği köpeğe makam odasının kapılarını açtı.

Feyzioğlu, sahip çıktığı sokak köpeğiyle ilgili hikayesini anlattı.

Feyzioğlu, bayram tatilini geçirdiği Bodrum'da bir köpeğin 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradığını görünce duruma müdahale ettiğini söyledi.

Saldırgan köpekleri kovarak kurtardığı köpekle aralarında bir bağ oluştuğunu aktaran Feyzioğlu, "Diğer köpekleri kovduk, sonra arkadaş olduk. Beni hiç bırakmadı." dedi.

"Arkadaşının" Bodrum'da kaldığı 15 gün boyunca kendisini her sabah aynı yerde beklediğini ve onunla birlikte yürüyüş yaptıklarını ifade eden Feyzioğlu, daha sonra yazlığına getirdiği köpeğin, bahçede yaşamaya başladığını anlattı.

"Ankara'ya getirmek için araba kiraladım"

Feyzioğlu, "Aramızda konuştuk. 'Ankara'ya gelir misin?' dedim. Bodrum'da yaşamak güzel ama bir de bunun kışı var. Kışın o kadar da keyifli olmayabilir, yağmuru var, açlığı var. 'Gelirim' dedi gibi hissettim. Bodrum'a uçakla gitmiştim, onu getirmek için araba kiraladım. Yol boyunca iki koltuğun arasından kafasını uzattı ve etrafı izleyerek geldi." diye konuştu.

"Tontik" adını verdiği yeni arkadaşını, TBB binasına getirdiğini ifade eden Feyzioğlu, o günden bu yana makam odasında birlikte vakit geçirdiklerini söyledi.

Metin Feyzioğlu, "Burada herkesle çok iyi anlaştı. Şu an çok mutlu. Biz de ondan çok mutluyuz. Onun sayesinde bahtımız da açıldı, işlerimiz de güzel gidiyor. Ben 'tesadüf' demiyorum, 'tevafuk' diyorum. Bunun bir anlamı olması lazım. Bu canın bize kavuşmasının bir anlamı olması lazım." ifadelerini kullandı.

"Tontik"in sevecen ve uysal bir köpek olduğunu pek havlamadığını anlatan Feyzioğlu, hayvanseverlere sokaktan köpek sahiplenmeleri çağrısında bulundu.

"Asalet cinste değil, asalet yürekte, iyilikte"

Başkan Feyzioğlu, "Maalesef özellikle Ege bölgesinde tatil yörelerinde o kadar sokağa atılmış yavru var ki, çok büyük ihtimalle kırma olduğunu gördükten sonra birileri Tontik'i de sokağa atmış. Çok dayak yemiş, korkularını yendik. Üzerine çok su sıkılmış, çok tokat yemiş. Elinizi kaldırdığınızda çok korkuyordu ama şimdi kendine güveni de geldi. Bunlar çok özel canlar. Ben pet shoplardan değil, sokaktan sahiplenilmesini tavsiye ediyorum. Bence cins köpek arayışına da girilmesin çünkü asalet cinste değil, asalet yürekte, iyilikte." dedi.

Tontik'in gece de Türkiye Barolar Birliği binasında kaldığını belirten Feyzioğlu, bazen hafta sonu çalışanlardan birinin köpeği evine götürdüğünü aktardı.

Feyzioğlu, sabahları erken gelip gezdirdiği Tontik'in gün içinde güvenlik personeliyle etrafı turladığını da dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TbbFeyzioğlu
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