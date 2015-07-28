Tatvan'da güvenlik güçlerine taciz ateşi

BİTLİS - Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine taciz ateşi açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan Belediyesi, Adliye Sarayı, Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nın olduğu bölgede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

Polis ekiplerinin de kısa zamanda karşılık verdiği saldırının ardından kaçan teröristler, ara sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi.

Olayın ardından zırhlı araçlarla caddede ve ara sokaklarda geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de kışlaya taciz ateşi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde de kışlaya silahla taciz ateşi açıldı.

Alınan bilgiye göre, Narlıdere Kışlası'nın önünden geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tabancayla 2 el ateş edip kaçtı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.