Tatvan'da yüzlerce kişi donmaktan kurtarıldı

Bitlis'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan yüzlerce vatandaş, ekiplerin saatler süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Tatvan-Ahlat, Tatvan-Güroymak ve Tatvan-Van karayollarında yüzlerce vatandaş araçlarında mahsur kaldı.
Tatvan Kaymakamlığı, jandarma, belediye ve AFAD ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.
Askerler donma tehlikesi geçiren çocukları kucaklarında taşıdı
Kara saplanan araçlarda bekleyen vatandaşlar, iş makineleri ve zırhlı araçlarla güvenli yerlere sevk edildi. Askerler de soğuktan donma tehlikesi geçiren çocukları kucaklarında taşıyarak sıcak yerlerde ısınmalarını sağladı.
Kurtarılan vatandaşlar, kurumların yanı sıra esnaf ve iş adamlarının desteğiyle ihtiyaçlarını giderebilecekleri sıcak ortamlarda misafir edildi.
Tatvan-Ahlat yolunda kara saplanan araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, 10. Komando Tugayı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve emniyet müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak zırhlı araçlarla JÖH karargahına götürüldü.
Kaymakam kurtarma operasyonuna katıldı
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş ile Tatvan-Ahlat karayolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarma operasyonuna katıldı.
Çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklama yapan Özkan, "JÖH Tabur Komutanlığımız, tugay komutanlığımız, AFAD, 112, jandarma, ilçe emniyet müdürlüğümüz, belediyemiz ve ildeki bütün ekiplerimiz seferber oldu." dedi.
AA