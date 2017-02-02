Tatvan'da yüzlerce kişi donmaktan kurtarıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tatvan'ın bağlantı yollarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşın kurtarılması için Tatvan Kaymakamlığı, jandarma ve belediye ekipleri 15 saat çalışma yürüttü.