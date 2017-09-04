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Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler trafikte akıcı yoğunluk oluşturdu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler trafikte akıcı yoğunluk oluşturdu.

04 Eylül 2017 Pazartesi 11:55
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Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

KOCAELİ

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler trafikte akıcı yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası mevkisinde yolun iki şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.

Bu araç yoğunluğu bazen Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü'nde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Ulaşımın aksamaması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TatilcilerDönüş YolculuğuAnadolu Otoyolu
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