Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Medipol Başakşehir yıkıldı
Medipol Başakşehir yıkıldı
Sanatını denize taşıdı
Sanatını denize taşıdı
Tatilcilere para uyarısı
Tatilcilere para uyarısı
CHP'ye öğretmen aday
CHP'ye öğretmen aday
Yasemin üst üste 3. kez altın madalya kazandı
Yasemin üst üste 3. kez...

Tatilcilere 'elinizi çabuk tutun' uyarısı

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 24 Haziran'daki seçimin de etkisiyle bu sene temmuz ve ağustos aylarında otellerde ciddi doluluk yaşanacağını belirterek, tatil planı yapan vatandaşlara "elinizi çabuk tutun" uyarısında bulundu.

Tatilcilere 'elinizi çabuk tutun' uyarısı

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 24 Haziran'daki seçimin de etkisiyle bu sene temmuz ve ağustos aylarında otellerde ciddi doluluk yaşanacağını belirterek, tatil planı yapan vatandaşlara "elinizi çabuk tutun" uyarısında bulundu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:33
26 Okunma
Tatilcilere 'elinizi çabuk tutun' uyarısı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çeyrek turizm rakamları ve gelecek dönemin turizm beklentilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. 

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yılın ilk üç ayında turizmde yüzde 34,88 artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçinin ağırlandığına ve turizm gelirinin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artış göstererek, 4 milyar 425 milyon 237 bin dolara çıktığına dikkati çeken Ayık, bu rakamların son derece umut vadeden bir seviyede olduğunu dile getirdi.

Turizm gelirlerinde de artış trendinin yakalandığına işaret eden Ayık, sene başında yapılan erken rezervasyonların tüm bu gelişmelerin bir işareti olduğunu kaydetti.

"50 milyon turist hedefine iki yıl içerisinde ulaşılabilir"

TÜROFED Başkanı Ayık, "Oranlar yılın bütününü kapsamayabilir ama şöyle bir gerçek var; turizmde esas büyük rakamları yılın geri kalan döneminde yakalayacağız. Bazı destinasyonlarda nisan rakamları da gayriresmi olarak açıklandı. Bu rakamlara baktığımızda da artış devamlılığını görüyoruz. Yılın bütününde çift haneli bir büyümeyi gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor." dedi.

Türkiye'nin turizm hedeflerinde arzu edilen seviyeye doğru ilerlediğini aktaran Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmde 2018 yılında 2014'teki seviyeye yaklaşarak, 40 milyon turist bandına geleceğiz gibi gözüküyor. Bu sektör olarak kaybettiklerimizin sayısal anlamda telafisini sağlayacaktır. Fakat tabii gönlümüzde yatan başka rakamlar var. Türkiye'nin 2023 hedeflerinden biri olan '50 milyon turist' rakamına bu süreyi beklemeden, iki yıl içerisinde ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Konjonktürel veya farklı bir sıkıntı yaşanmazsa 2020'de 50 milyon turist ve kişi başı bin dolara yakın turizm geliri hedeflerini yakalarız. Şu anki gidişat bunu gösteriyor."

"Tesisler çok yoğun doluluk oranlarına ulaşacak"

Ayık, seçim sürecinin turizmde iç pazarı doğrudan etkilediğini belirterek, haziran ayına yönelik rezervasyonların ileriki aylara kaydırıldığını ifade etti.

Özellikle temmuz ve ağustos gibi aylarda ciddi bir yığılma yaşanacağına dikkati çeken Ayık, şunları kaydetti:

"Temmuz, ağustos ayları hem yurt içi hem de yurt dışı olarak en yoğun aylar. Seçimden dolayı bu aylara kaydırılan rezervasyonlar da var. Bu nedenle temmuz, ağustos ayları için tatil planı yapan vatandaşların otellerde yer bulma konusunda sıkıntıları olabilir. Rezervasyonunu kaydıracak ya da bu dönemlere rezervasyon yaptıracaklar ellerini çabuk tutmalı. Tesisler eylül ayını da içine alacak şekilde çok yoğun doluluk oranlarına ulaşacaklar. Sadece tatil bölgeleri olarak değil, İstanbul'da da göreceğiz bunu."

"Turizm İstişare Kurulunun hukuki alt yapısı oluşturulmalı"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, geçen hafta 8 sivil toplum örgütü ile Türk Hava Yollarının iştirakiyle turizmde "çatı örgüt" olarak oluşturulan Turizm İstişare Kurulunun (TİK) önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Turist sayısı ile turizm gelirinin artırılması için projeler üretecek TİK'in yapısı ve etkinliğiyle ilgili yürütülmesi gereken önemli çalışmalar bulunduğunu aktaran Ayık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Turizm İstişare Kurulunu daha geniş tabanlı bir hale getirmek, sektörün tamamını kapsayacak şekilde dışarıda kalan yapıları da içerisine dahil etmek gerekiyor. Ayrıca Turizm İstişare Kurulunun mutlaka hukuki alt yapısının oluşturulması ve bütçesi olan bir yapıya dönüştürülmesi lazım. Bu yolla, kamu-özel sektör iş birliği ve yeni bir yönetişim anlayışıyla hem turizm sektörüne hem de Türkiye'nin ekonomik büyümesine maksimum düzeyde katkı sağlanabilir."

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜROFEDOsman Ayık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havadaki kargonun yüzde 92'sini İstanbul sırtladı
Havadaki kargonun yüzde 92'sini İstanbul sırtladı
Dolandırılan kadından ilginç tedbir
Dolandırılan kadından ilginç tedbir
Bakkalda ilaç, bilardo salonunda havuz buldular
Bakkalda ilaç, bilardo salonunda havuz buldular
PKK şüphelileri sınırda yakalandı
PKK şüphelileri sınırda yakalandı
TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında karar
TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında karar
Trafikte makas atanlara büyük ceza
Trafikte makas atanlara büyük ceza
Nuh'un Gemisi'nin yeri tartışması bitmiyor
Nuh'un Gemisi'nin yeri tartışması bitmiyor
'Cinsel istismarın önlenebilir olduğu ortadadır'
'Cinsel istismarın önlenebilir olduğu ortadadır'
Helikopter parçası üreten fabrikada yangın
Helikopter parçası üreten fabrikada yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ