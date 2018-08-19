Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 32°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
De Bruyne 3 ay yok
De Bruyne 3 ay yok
RASAT uydusu 7 yaşında
RASAT uydusu 7 yaşında
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı

Tatilciler Anadolu Otoyolu'nda 30 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, otoyolun Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişelerinde 30 kilometre kuyruk oluşturdu.

Tatilciler Anadolu Otoyolu'nda 30 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, otoyolun Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişelerinde 30 kilometre kuyruk oluşturdu.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:10
0 Okunma
Tatilciler Anadolu Otoyolu'nda 30 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin, Anadolu Otoyolu'nun Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişelerinde oluşturduğu araç kuyruğu 30 kilometreyi buldu.

Tatillerini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkan sürücüler sebebiyle otoyolun Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminde, Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi nedeniyle otoyolun bu kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Araç yoğunluğu nedeniyle otoyolun Yeniçağa ile Gerede gişeleri arasındaki 20 kilometrelik alan ile Gerede gişelerinden sonra Karabük istikametine yaklaşık 10 kilometrelik alanda araç kuyruğu oluştu.

Bölgede ring halinde bulunan trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Bu arada, Anadolu Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 Karayolu'na çıkış yapmayı tercih ediyor.

D-100 Karayolu'nun Çaydurt, Yeniçağa kesimlerinde trafik yavaş ilerlerken, Gerede mevkisi ve şehir merkezinde de zaman zaman durma noktasına geliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı TatiliAnadolu OtoyoluGeredeGerede GişeleriAraç Kuyruğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRUMP’IN SONU MU GELDİ?
TRUMP’IN SONU MU GELDİ?
"Araç kiralarken bakım belgesi isteyin"
"Araç kiralarken bakım belgesi isteyin"
Gaziantepli bıçakçılarda 'kurban' mesaisi
Gaziantepli bıçakçılarda 'kurban' mesaisi
'Şişko Nuri' son yolculuğuna uğurlandı
'Şişko Nuri' son yolculuğuna uğurlandı
Hayvan pazarlarında sıkı pazarlıklar yaşanıyor
Hayvan pazarlarında sıkı pazarlıklar yaşanıyor
'Eğer vatanın zarar ediyorsa elindeki doların ne faydası var'
'Eğer vatanın zarar ediyorsa elindeki doların ne faydası var'
Tercan Müftü Vekili Kan'ın cenazesi Bingöl'de defnedildi
Tercan Müftü Vekili Kan'ın cenazesi Bingöl'de defnedildi
Bedellide ilk 3 döneme ait celp planlaması yapıldı
Bedellide ilk 3 döneme ait celp planlaması yapıldı
Tercan Kaymakamlığındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor
Tercan Kaymakamlığındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ