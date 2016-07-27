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Taşdemir İran uyruklu teröristin cenazesinde

HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir, Ağrı'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen İran uyruklu teröristin cenaze törenine katıldı.

Taşdemir İran uyruklu teröristin cenazesinde

HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir, Ağrı'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen İran uyruklu teröristin cenaze törenine katıldı.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 15:27
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Taşdemir İran uyruklu teröristin cenazesinde
Ağrı'nın Sinek Yaylası bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Canfeda Rojhilat" kod adlı, İran uyruklu Ferzende Mazlumi'nin cenazesi, İran'ın kabul etmemesi üzerine Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Ağrı'ya getirildi.

Teröristin cezaevi karşındaki mezarlıkta düzenlenen cenaze törenine  HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik, HDP Ağrı İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Dursun ve Ağrı Belediye Meclisi Üyesi Mukaddes Kubilay da katıldı.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 15:28
Anahtar Kelimeler:
AğrıSinek YaylasıFerzende MazlumiİranErzurum Adli Tıp KurumuErzurumHDPDirayet TaşdemirPKK
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