Taşdemir İran uyruklu teröristin cenazesinde

27 Temmuz 2016 Çarşamba 15:27
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Ağrı'nın Sinek Yaylası bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Canfeda Rojhilat" kod adlı, İran uyruklu Ferzende Mazlumi'nin cenazesi, İran'ın kabul etmemesi üzerine Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Ağrı'ya getirildi.
Teröristin cezaevi karşındaki mezarlıkta düzenlenen cenaze törenine HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik, HDP Ağrı İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Dursun ve Ağrı Belediye Meclisi Üyesi Mukaddes Kubilay da katıldı.
AA
Son Güncelleme: 27.07.2016 15:28