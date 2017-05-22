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Tarkim Havacılık TMSF'ye devredildi

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Tarkim Havacılık şirketinin FETÖ'ye finansal destek sağladığı ve şirket yetkilileri hakkında FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı gerekçeleriyle, şirkete kayyum olarak TMSF'nin atanmasına hükmetti.

Tarkim Havacılık TMSF'ye devredildi

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Tarkim Havacılık şirketinin FETÖ'ye finansal destek sağladığı ve şirket yetkilileri hakkında FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı gerekçeleriyle, şirkete kayyum olarak TMSF'nin atanmasına hükmetti.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 16:45
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Tarkim Havacılık TMSF'ye devredildi

İSTANBUL 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından hangarları mühürlenen Tarkim Havacılık şirketine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bulunan 2 uçak hangarı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından mühürlenen Tarkim Havacılık şirketi ve sahiplerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY örgütüyle irtibatı ve finansal desteği bulunduğuna dair tespitler ile şirket yetkilileri İbrahim Faruk Bayındır ve Betül Özbey Bayındır hakkında FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı gerekçeleriyle şirkete kayyum olarak TMSF'nin atanması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararında, DHMİ tarafından savcılığa sunulan şirkete ilişkin suç duyurusuna yer verildi. 

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, emniyete gelen istihbari bilgide Tarkim Havacılık şirketinin Atatürk Havalimanında bulunan hangarında "zula" diye tabir edilen bir bölmenin bulunduğu iddiası üzerine hakimlikçe alınan arama kararı doğrultusunda inceleme yapıldığına değinildi. 

Yapılan aramada şirket binasının apron ile bağımsız olan kısmında kontrolsüz bir şekilde aprona geçiş imkanının sağlandığı, belirtilen güzergah kullanılarak apron ile kontrollü bölge arasında insan ve eşyanın kontrolsüz bir şekilde geçişinin mümkün olduğu, söz konusu güzergahın ne şekilde kullanıldığına ilişkin araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

Şirket yetkilisi İbrahim Faruk Bayındır hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunduğu ve diğer şirket yetkilisi Betül Özbey Bayındır'ın aynı kapsamda tutuklandığı bilgisine dikkat çeken hakimlik, örgüte finansal destek sağlayan şirketin Atatürk Havalimanı'ndaki hangar ve ofislerinin mevzuata aykırı olduğuna ilişkin tespitler nedeniyle Tarkim Havacılık'a kayyum olarak TMSF'nin atanmasına karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarkim HavacılıkTmsf
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