Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu

, tarımsal işletme büyüklüklerinin 20-49 dekar arasında yoğunlaştığı Türkiye'de, hükümlülerin istihdamı, meslek edinmeleri ve rehabilitasyonu için tahsis edilen 315 dekar tarım arazisiyle ciddi büyüklükte bir tarım işletmesi olma yolunda ilerliyor.

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, hükümlülerin istihdamı, meslek edinmeleri ve rehabilitasyonu için yürütülen faaliyetler kapsamında geçen yıl kış mevsiminde sahip olduğu 25 dekarlık tarım arazisinin 3 dekarlık bölümünde serada, havaların ısınmasıyla da kalan bölümünde açık alanda sebze üretimine başladı.

Ceza infaz kurumlarının bilinen standart kadrosunun yanı sıra ziraat mühendisi de istihdam edilen cezaevi, ilk aşamada 25 hükümlünün görev aldığı tarımsal üretimden başarılı sonuçlar aldı. Kurulan serada patlıcan, biber, domates üretimi yapılan cezaevinde, açık alanda ise karpuz ve patates yetiştirildi.

Ürün çeşitliliğini bu yıl taze fasülye, ıspanak, salatalık, marul, roka, tere, turp, maydanoz ve taze soğanla artıran cezaevi, yaptığı üretimle hem kendi ihtiyacını karşıladı hem de diğer cezaevleriyle halka doğrudan satış yaptı.

Tarımsal üretimde hükümlüler açısından beklenen faydanın yanı sıra ekonomik başarıya da ulaşan cezaevinin yöneticileri, Durasıllı Mahallesi yakınlarında kuruma tahsis edilen 290 dekarlık arazide kurulacak üzüm bağı ve ceviz bahçesiyle tarımdaki varlıklarını büyütmeyi hedefliyor.

"İlk yıl 240 bin lira gelir elde edildi"

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Kurum Müdürü Erkan Keskin, yaptığı açıklamada, geçen yıl 25 dekarlık alanda bir bölümü örtü altı, bir bölümü de açık alanda olmak üzere başlattıkları tarımsal faaliyetten olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

Kurumlarında yaptıkları her türlü üretim faaliyetinde öncelikli amaçlarının hükümlülerin istihdamı, meslek edinmeleri, ceza süreleri dolduğunda topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Keskin, ilk aşamada 25 hükümlünün dahil olduğu programa, gelecek yaz mevsimiyle daha fazla sayıda hükümlüyü dahil etmeyi planladıklarını söyledi.

Keskin, tarımsal üretimde bu öncelikli amaçlarının yanında önemli bir gelir imkanına da kavuştuklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Kurumumuz yerleşkesinde bulunan 25 dekarlık alanın içinde öncelikle 3 bin metrekarelik bir örtü altı üretim faaliyetimiz olmuştu. Bu seramızda, patlıcan, biber, domates üretimi yapmış hasadımızı almıştık. İlk hasat dönemimiz olmasına rağmen yaklaşık 240 bin lira civarında gelir elde edildi. Önümüzdeki yaz döneminde gerçekleştireceğimiz hasat ile çıtamızı daha da yükselterek ekonomimize 400-450 bin lira kazandırmayı hedefliyoruz. Şu anda marul ekili olan seramızda hasat dönemi bekleniyor. Açık alanda ise ikinci kez patates hasadı yapacağız."

AA