Tarihi konağın tabanı çöktü: 5 yaralı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanarak restorasyonu yaptırılan, 3. Beyler Çarşısı'ndaki Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Ahmet Ağa Konağı'nın, ikinci katın tabanı çöktü.

Tarihi binanın ikinci katında çalışan işçilerden bazıları da bu sırada alt kata düştü. İşçilerden Sebahattin Acar, Fevzi Özgür, Metin Pala, Seyit Gezelge ve Şeyhmuz Çakmak yaralandı.

Sebahattin Acar ve Fevzi Özgür ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer 3 işçi ayakta tedavi edildi. İkinci katta mahsur kalan bir işçi de itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

İzmir Vali Yardımcısı ve Konak Kaymakam Vekili Fatih Mehmet Kurt ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ahmet Ağa Konağı'na gelerek inceleme yaptı.

Vali Yardımcısı Kurt, konak çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.