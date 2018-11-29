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Tarihi Kayseri Çarşısı restore edilmeyi bekliyor

Irak'ın Kerkük kentinde 3 gün önce çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve öncesinde kentin ekonomisine büyük katkı sağlayan Osmanlı mirası, tarihi Kayseri Çarşısı restore edilmeyi bekliyor.

Tarihi Kayseri Çarşısı restore edilmeyi bekliyor

Irak'ın Kerkük kentinde 3 gün önce çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve öncesinde kentin ekonomisine büyük katkı sağlayan Osmanlı mirası, tarihi Kayseri Çarşısı restore edilmeyi bekliyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:54
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Tarihi Kayseri Çarşısı restore edilmeyi bekliyor

KERKÜK -  Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük kentinin merkezinde bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi çarşı, ecdâdın Kerküklülere bıraktığı en anlamlı tarihi miraslardan biri olarak niteleniyor. Üzeri kubbelerle örtülü, yüzlerce dükkanla çevrelenen tarihi Kayseri Çarşısı, kentin ekonomisine önemli katkı sağlayan en büyük alışveriş merkezi konumundaydı.

Kerkük Kayseri Çarşısı'nın Osmanlılar tarafından kente 1855 yılında yapılan en büyük alışveriş merkezi olduğunu belirten, araştırmacı-yazar Muhammed Haşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanları adeta küle dönen çarşının tarihi ve mevcut konumu hakkında bilgi verdi.

Haşim, Osmanlı döneminin özel mimarisine sahip çarşıya dair, ''Irak'ta Osmanlı döneminden kalan en önemli miraslardan biridir Kayseri Çarşısı. Çarşının haftanın günlerini yansıtan 7 kapısı ve bir günün 24 saatini hatırlatan 24 sokağı bulunuyor." dedi.

Irak'ın çeşitli bölgelerinde Osmanlıların bıraktığı buna benzer önemli çarşıların da olduğunu aktaran Haşim, şunları ifade etti:

''Kerkük'ün dışında Diyala ve Erbil kentlerinde de benzer kapalı çarşıları görmek mümkün. Diyala kentine bağlı Kifri ilçesindeki kapalı çarşı ne yazık ki kaderine terk edilerek yok oldu. Ancak Erbil kentindeki Kayseri Çarşısı restore edildi. Bugün ayakta kalan bu çarşılar, ilk günkü gibi hala kent sakinlerinin tüm alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan çarşılardır.''

Kayseri Çarşısı esnafının büyük çoğunluğunun Türkmenlerden oluştuğunu anlatan Haşim, "Kentte ticaretle en çok uğraşan kesim Türkmenlerdir. Bu yüzden de Kayseri Çarşısı'nın hemen hemen tamamı Tükmenlerden oluşmaktadır.'' dedi.

"Ecdad yadigâri çarşı yeniden hizmete sunulmalı"

Osmanlıların bölgeden çekilmesinden sonra Orta Doğu coğrafyasındaki tüm Türk eserlerinin, müteakip hükümetler tarafından ihmal edildiğini hatırlatan Haşim, halihazırda tarihi çarşının da restore edilmeyi beklediğini aktardı.

Çarşının Kerküklüler ve özellikle de Türkmenler için değerli bir miras olduğunu aktaran Haşim, ''Kayseri çarşısı bizim için ecdâdımızdan bize kalan bir mirastır. Çarşıya her gittiğimizde ecdâdımızın izlerini görebiliyoruz. Bu önemli abideler bizim için iftihar kaynağıdır. Bu nedenle çarşı yeniden yapılarak hizmete sunulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sebebi bilinmeyen yangın

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmiş, 67 kuyumcu dükkanındaki yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki altın da erimişti.

Çarşı esnafı söz konusu yangın sebebiyle büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KerkükKayseri ÇarşısıRestore
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