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Tarihi evler hem istihdama hem eğitime hizmet ediyor

Kilis'te kadınlara yönelik uygulanan "Meslek Zenginleştirme Projesi" kapsamında, 7'si restore edilerek geleceğe taşınan tarihi evlerde olmak üzere 9 mesleki eğitim merkezi kuruldu.

Tarihi evler hem istihdama hem eğitime hizmet ediyor

Kilis'te kadınlara yönelik uygulanan "Meslek Zenginleştirme Projesi" kapsamında, 7'si restore edilerek geleceğe taşınan tarihi evlerde olmak üzere 9 mesleki eğitim merkezi kuruldu.

10 Kasım 2017 Cuma 12:33
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Tarihi evler hem istihdama hem eğitime hizmet ediyor

Kilis'te belediye ile yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen "Meslek Zenginleştirme Projesi" kapsamında, 7'si restore edilerek geleceğe taşınan tarihi evlerde olmak üzere 9 mesleki eğitim merkezi kuruldu ve 350 kadına iş imkanı sağlandı.

Proje kapsamında kent merkezinde 7 tarihi evi satın alan belediye, bir yandan yıkılmaya yüz tutmuş binaları aslına uygun olarak restore ederek geleceğe taşırken, diğer yandan da bu alanlarda kurulan eğitim merkezlerinde düzenlenen kurslar aracılığıyla istihdama destek sağlıyor.

Tarihi evlerin yanı sıra iki modern binada daha uygulanan proje sayesinde yaklaşık 5 bin kursiyere, el sanatları, aşçılık, bilgisayar, çocuk sağlığı, yaşlı bakımı, kuaförlük ve yabancı dil kursları gibi birçok alanda uygulamalı eğitim veriyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, eğitimlerini tamamlayan ve başarılı olan kursiyerlerin de yine aynı proje kapsamında istihdama kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Sınırın Suriye tarafında yaşanan olaylar ve Türkiye'ye yansımalarından dolayı Kilis'in ciddi sıkıntılar yaşadığını ancak umudun ve barışın ana şehri olmaya devam ettiğini belirten Kara, şöyle devam etti:

"Kilis, Suriye'deki olaylardan en çok etkilenen il olmasına rağmen kendisinden daha fazla misafire ev sahipliği yaptı. Projeyle birlikte yaşam kültürü oluşturuyoruz. Bunu yaparken de özellikle savaştan en çok etkilenen il olmamıza rağmen tarihi doku ve mirasa da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Satın aldığımız eski Kilis evlerini restore edip kadınlarımıza tahsis ediyoruz. Açtığımız merkezlerde kuaförlük, el sanatları, boyama ve dil kursları gibi birlikte yaşam kültürü oluşturabilecek çeşitli kurslar veriyoruz. Şu anda faaliyette olan 9 merkezimizde 350 arkadaşımız çalışıyor. Yaklaşık 5 bin öğrencimiz var. Hedefimiz bu merkezlerin sayısını 25'e, öğrenci sayısını 15 bine, çalışan sayısını da bin 500'e çıkarmak."

"Arkadaşlarımız gece gündüz demeden saha çalışmalarına da katılıyor"

Kara, tarihi dokuların, içerisinde yaşam olduğu sürece ayakta kalabildiğini bu nedenle projeyi bu alanlarda uygulamanın daha doğru ve verimli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Kurslarda istihdam edilen personelin aynı zamanda belediyenin tüm sosyal faaliyetlerini de üstlendiğini anlatan Kara, "Arkadaşlarımız gece gündüz demeden saha çalışmalarına da katılıyorlar. Bu kapsamda yaklaşık 80 arkadaşımız Suriyeli, Türk ayırt etmeden tek tek evleri tarayıp engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç olanları tespit ediyorlar. Bu kişilerin ev ve kişisel temizliklerini yapıyorlar. Tüm bunların yanında haftanın bir günü ihtiyaç sahiplerinin sevdikleri yemeği yapıp götürüyorlar. " diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Meslek Zenginleştirme ProjesiKilis
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